Жительница ХМАО запустила бренд детской одежды, которую покупают по всей России. Видео

06 октября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Предпринимательница создает одежду для детей от 6 до 12 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жительница Ханты-Мансийска Елена Джад создала бренд удобной одежды для детей «Yes. I am». Предпринимательнице удалось наладить продажи не только в ХМАО, но и для клиентов в Москве и других регионах России. Об этом URA.RU рассказала сама Джад. «Качество ткани я выбираю лучшее, чтобы это было приятно телу и не раздражало. В основном, это повседневная кэжуал одежда, удобная для прогулок, для каких-то мероприятий. В ней представлены штаны, джинсы, юбки, футболки, свитшоты. Но идей у нас много, хотим еще и верхнюю одежду, но это все со временем. Заказы идут также из Москвы и из других крупных городов. Мы доставляем одежду по всей России», — рассказала Джад корреспонденту агентства. Предпринимательница создает одежду для детей от 6 до 12 лет. Пока что она работает на дому и сотрудничает с местными ателье. Сейчас женщина планирует расширять производство, чтобы товар всегда был в наличии и на пошив одежды уходило меньше времени. При этом свой бизнес Джад начала с пошива одежды своему ребенку. «Началось с того, что у меня появился сын и ему зачастую одежда, которую я покупала, была некомфортна. Либо кололась, либо были еще что-то», — уточняет предпринимательница. Ранее URA.RU рассказывало, что швея из Нижневартовска запустила свой бренд одежды. Предпринимательница Елена Койнова создает уникальные спортивные костюмы для продажи на маркетплейсах Wildberries и Lamoda. Уход зарубежных компаний с российского рынка позволил местным производителям занять их места. Сейчас отечественные бизнесмены активно осваивают программу импортозамещения. Тем временем санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на территории Украины, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят при этом больше вреда странам, которые их вводят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Ханты-Мансийска Елена Джад создала бренд удобной одежды для детей «Yes. I am». Предпринимательнице удалось наладить продажи не только в ХМАО, но и для клиентов в Москве и других регионах России. Об этом URA.RU рассказала сама Джад. «Качество ткани я выбираю лучшее, чтобы это было приятно телу и не раздражало. В основном, это повседневная кэжуал одежда, удобная для прогулок, для каких-то мероприятий. В ней представлены штаны, джинсы, юбки, футболки, свитшоты. Но идей у нас много, хотим еще и верхнюю одежду, но это все со временем. Заказы идут также из Москвы и из других крупных городов. Мы доставляем одежду по всей России», — рассказала Джад корреспонденту агентства. Предпринимательница создает одежду для детей от 6 до 12 лет. Пока что она работает на дому и сотрудничает с местными ателье. Сейчас женщина планирует расширять производство, чтобы товар всегда был в наличии и на пошив одежды уходило меньше времени. При этом свой бизнес Джад начала с пошива одежды своему ребенку. «Началось с того, что у меня появился сын и ему зачастую одежда, которую я покупала, была некомфортна. Либо кололась, либо были еще что-то», — уточняет предпринимательница. Ранее URA.RU рассказывало, что швея из Нижневартовска запустила свой бренд одежды. Предпринимательница Елена Койнова создает уникальные спортивные костюмы для продажи на маркетплейсах Wildberries и Lamoda. Уход зарубежных компаний с российского рынка позволил местным производителям занять их места. Сейчас отечественные бизнесмены активно осваивают программу импортозамещения. Тем временем санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на территории Украины, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят при этом больше вреда странам, которые их вводят.