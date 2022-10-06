Военный комиссар Пермского края лично ответит на вопросы жителей

07 октября 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

Александр Коковин ответит на вопросы пермяков 10 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военный комиссар Пермского края Александр Коковин 10 октября проведет личный прием граждан. Встреча с пермяками состоится в региональной приемной Президента РФ на Советской, 64. Об этом в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте» сообщает администрация города Березники. «10 октября, с 12:00 до 13:00, в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае (Пермь, ул. Советская, 64) состоится личный прием граждан, его проведет военный комиссар Пермского края полковник Александр Коковин», — информирует мэрия Березников. Уточняется, что желающие встретиться с военкомом, должны предварительно записаться на прием по телефонам, которые указаны в паблике. Получить оперативный комментарий в приемной ГФИ по Пермскому краю URA.RU не удалось, на звонок корреспондента агентства никто не ответил. На минувшей неделе Коковин в эфире телекомпании «ВЕТТА» ответил на главные вопросы о мобилизации. Также он принял участие в заседании краевого правительства, где обсуждались мобилизационные мероприятия. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации подлежат порядка 300 тысяч резервистов. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, регион полностью выполнил план по мобилизации резервистов и их отправке в учебные центры.

Военный комиссар Пермского края Александр Коковин 10 октября проведет личный прием граждан. Встреча с пермяками состоится в региональной приемной Президента РФ на Советской, 64. Об этом в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте» сообщает администрация города Березники. «10 октября, с 12:00 до 13:00, в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае (Пермь, ул. Советская, 64) состоится личный прием граждан, его проведет военный комиссар Пермского края полковник Александр Коковин», — информирует мэрия Березников. Уточняется, что желающие встретиться с военкомом, должны предварительно записаться на прием по телефонам, которые указаны в паблике. Получить оперативный комментарий в приемной ГФИ по Пермскому краю URA.RU не удалось, на звонок корреспондента агентства никто не ответил. На минувшей неделе Коковин в эфире телекомпании «ВЕТТА» ответил на главные вопросы о мобилизации. Также он принял участие в заседании краевого правительства, где обсуждались мобилизационные мероприятия. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации подлежат порядка 300 тысяч резервистов. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, регион полностью выполнил план по мобилизации резервистов и их отправке в учебные центры.