09 октября 2022

Свердловчанки запустили благотворительный сбор для мобилизованных

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, военные сборы, снаряжение, спальный мешок, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
Две активистки из Нижнего Тагила запустили благотворительный сбор для мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Две девушки из Нижнего Тагила начали собирать гуманитарную помощь для мобилизованных горожан. Об этом URA.RU рассказала представительница сообщества «Гуманитарная помощь СВО | Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Галимова Александра.

«Запустили благотворительный сбор с 29 сентября. На данный момент собрали 13 коробок и 4 пакета с теплыми вещами, мыльными принадлежностями, продовольствием, аптечками. Все, что нужно для наших защитников», — рассказала Галимова.

По ее словам, для передачи социальной помощи, к военным частям девушки добираются на своих машинах. «На этой неделе отвезем все, что упаковали», — дополнила активистка.

Пункты сбора гуманитарной помощи находятся в Нижнем Тагиле по адресам улица Пихтовая, 26 и проспект Ленинградский, 50. Время приема необходимо уточнять у представителей сообщества.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Качканара (Свердловская область) запустили пошив одежды для мобилизованных. Швеи делают балаклавы, туристические коврики и шьют спальные мешки для солдат.

Жительницы Нижнего Тагила собирают гуманитарную помощь для мобилизованных
Фото:
Свердловчанки собирают все необходимое для солдат
Фото:
Общественники вяжут носки с надписями «Мы с вами»
Фото:

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Две девушки из Нижнего Тагила начали собирать гуманитарную помощь для мобилизованных горожан. Об этом URA.RU рассказала представительница сообщества «Гуманитарная помощь СВО | Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Галимова Александра. «Запустили благотворительный сбор с 29 сентября. На данный момент собрали 13 коробок и 4 пакета с теплыми вещами, мыльными принадлежностями, продовольствием, аптечками. Все, что нужно для наших защитников», — рассказала Галимова. По ее словам, для передачи социальной помощи, к военным частям девушки добираются на своих машинах. «На этой неделе отвезем все, что упаковали», — дополнила активистка. Пункты сбора гуманитарной помощи находятся в Нижнем Тагиле по адресам улица Пихтовая, 26 и проспект Ленинградский, 50. Время приема необходимо уточнять у представителей сообщества. Ранее URA.RU сообщало, что жители Качканара (Свердловская область) запустили пошив одежды для мобилизованных. Швеи делают балаклавы, туристические коврики и шьют спальные мешки для солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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