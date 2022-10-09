Свердловчанки запустили благотворительный сбор для мобилизованных

Две девушки из Нижнего Тагила начали собирать гуманитарную помощь для мобилизованных горожан. Об этом URA.RU рассказала представительница сообщества «Гуманитарная помощь СВО | Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Галимова Александра.
«Запустили благотворительный сбор с 29 сентября. На данный момент собрали 13 коробок и 4 пакета с теплыми вещами, мыльными принадлежностями, продовольствием, аптечками. Все, что нужно для наших защитников», — рассказала Галимова.
По ее словам, для передачи социальной помощи, к военным частям девушки добираются на своих машинах. «На этой неделе отвезем все, что упаковали», — дополнила активистка.
Пункты сбора гуманитарной помощи находятся в Нижнем Тагиле по адресам улица Пихтовая, 26 и проспект Ленинградский, 50. Время приема необходимо уточнять у представителей сообщества.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Качканара (Свердловская область) запустили пошив одежды для мобилизованных. Швеи делают балаклавы, туристические коврики и шьют спальные мешки для солдат.
Жительницы Нижнего Тагила собирают гуманитарную помощь для мобилизованных
Фото: «Гуманитарная помощь СВО | Нижний Тагил» в соцсети ВКонтакте
Свердловчанки собирают все необходимое для солдат
Фото: «Гуманитарная помощь СВО | Нижний Тагил» в соцсети ВКонтакте
Общественники вяжут носки с надписями «Мы с вами»
Фото: «Гуманитарная помощь СВО | Нижний Тагил» в соцсети ВКонтакте
Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo
Две девушки из Нижнего Тагила начали собирать гуманитарную помощь для мобилизованных горожан. Об этом URA.RU рассказала представительница сообщества «Гуманитарная помощь СВО | Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Галимова Александра. «Запустили благотворительный сбор с 29 сентября. На данный момент собрали 13 коробок и 4 пакета с теплыми вещами, мыльными принадлежностями, продовольствием, аптечками. Все, что нужно для наших защитников», — рассказала Галимова. По ее словам, для передачи социальной помощи, к военным частям девушки добираются на своих машинах. «На этой неделе отвезем все, что упаковали», — дополнила активистка. Пункты сбора гуманитарной помощи находятся в Нижнем Тагиле по адресам улица Пихтовая, 26 и проспект Ленинградский, 50. Время приема необходимо уточнять у представителей сообщества. Ранее URA.RU сообщало, что жители Качканара (Свердловская область) запустили пошив одежды для мобилизованных. Швеи делают балаклавы, туристические коврики и шьют спальные мешки для солдат.