Свердловчанки запустили благотворительный сбор для мобилизованных

10 октября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Две активистки из Нижнего Тагила запустили благотворительный сбор для мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Две девушки из Нижнего Тагила начали собирать гуманитарную помощь для мобилизованных горожан. Об этом URA.RU рассказала представительница сообщества «Гуманитарная помощь СВО | Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Галимова Александра. «Запустили благотворительный сбор с 29 сентября. На данный момент собрали 13 коробок и 4 пакета с теплыми вещами, мыльными принадлежностями, продовольствием, аптечками. Все, что нужно для наших защитников», — рассказала Галимова. По ее словам, для передачи социальной помощи, к военным частям девушки добираются на своих машинах. «На этой неделе отвезем все, что упаковали», — дополнила активистка. Пункты сбора гуманитарной помощи находятся в Нижнем Тагиле по адресам улица Пихтовая, 26 и проспект Ленинградский, 50. Время приема необходимо уточнять у представителей сообщества. Ранее URA.RU сообщало, что жители Качканара (Свердловская область) запустили пошив одежды для мобилизованных. Швеи делают балаклавы, туристические коврики и шьют спальные мешки для солдат. Жительницы Нижнего Тагила собирают гуманитарную помощь для мобилизованных Фото: «Гуманитарная помощь СВО | Нижний Тагил» в соцсети ВКонтакте Свердловчанки собирают все необходимое для солдат Фото: «Гуманитарная помощь СВО | Нижний Тагил» в соцсети ВКонтакте Общественники вяжут носки с надписями «Мы с вами» Фото: «Гуманитарная помощь СВО | Нижний Тагил» в соцсети ВКонтакте

Две девушки из Нижнего Тагила начали собирать гуманитарную помощь для мобилизованных горожан. Об этом URA.RU рассказала представительница сообщества «Гуманитарная помощь СВО | Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Галимова Александра. «Запустили благотворительный сбор с 29 сентября. На данный момент собрали 13 коробок и 4 пакета с теплыми вещами, мыльными принадлежностями, продовольствием, аптечками. Все, что нужно для наших защитников», — рассказала Галимова. По ее словам, для передачи социальной помощи, к военным частям девушки добираются на своих машинах. «На этой неделе отвезем все, что упаковали», — дополнила активистка. Пункты сбора гуманитарной помощи находятся в Нижнем Тагиле по адресам улица Пихтовая, 26 и проспект Ленинградский, 50. Время приема необходимо уточнять у представителей сообщества. Ранее URA.RU сообщало, что жители Качканара (Свердловская область) запустили пошив одежды для мобилизованных. Швеи делают балаклавы, туристические коврики и шьют спальные мешки для солдат.