В Свердловскую область приедет Дед Мороз из Великого Устюга

10 октября 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

в 2021 году за 41 день поезд Деда Мороза проехал свыше 13 тысяч километров и побывал в 36 городах России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловскую область прибудет поезд с Дедом Морозом. Главный зимний персонаж страны посетит Каменск-Уральский и Екатеринбург 29 ноября и 1 декабря соответственно. Карта маршрута появилась на официальном сайте РЖД. «Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Пассажиры этого поезда — сам Дед Мороз и его сказочная команда», — говорится в анонсе мероприятия. Планируется, что праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда. Всех гостей буду ждать аниматоры, квесты, чаепитие и сладкие подарки. Поезд Деда Мороза прибудет на железнодорожный вокзал Каменск-Уральского 29 ноября, в Екатеринбурге он остановится 1 декабря. Свое путешествие сказочный персонаж начнет 22 октября из Великого Устюга и посетит 130 городов России. В 2021 году поезд Деда Мороза прибыл в Екатеринбург 13 декабря. Из-за коронавирусных ограничений попасть на перрон и в вагоны можно было только при наличии документов: QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, а также ПЦР-теста с отрицательным результатом.

В Свердловскую область прибудет поезд с Дедом Морозом. Главный зимний персонаж страны посетит Каменск-Уральский и Екатеринбург 29 ноября и 1 декабря соответственно. Карта маршрута появилась на официальном сайте РЖД. «Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Пассажиры этого поезда — сам Дед Мороз и его сказочная команда», — говорится в анонсе мероприятия. Планируется, что праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда. Всех гостей буду ждать аниматоры, квесты, чаепитие и сладкие подарки. Поезд Деда Мороза прибудет на железнодорожный вокзал Каменск-Уральского 29 ноября, в Екатеринбурге он остановится 1 декабря. Свое путешествие сказочный персонаж начнет 22 октября из Великого Устюга и посетит 130 городов России. В 2021 году поезд Деда Мороза прибыл в Екатеринбург 13 декабря. Из-за коронавирусных ограничений попасть на перрон и в вагоны можно было только при наличии документов: QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, а также ПЦР-теста с отрицательным результатом.