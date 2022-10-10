Пермячка подожгла дом с родной дочерью

11 октября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Женщина устроила пожар после конфликта с дочерью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожар, который произошел в Перми 9 октября, устроила мать семейства, проживающего там. Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU подробности произошедшего. «Мать с дочерью и мужчина сидели у себя дома, распивали алкоголь. В какой-то момент между пермячками произошел конфликт, в результате чего женщина вышла на улицу и подожгла дом», — рассказал собеседник агентства. Жертв избежать удалось благодаря соседу, который увидел огонь и вывел всех на улицу. По словам собеседника URA.RU, женщина, устроившая поджог, призналась соседу, что в горящем доме находится ее дочь, именно так удалось избежать погибших в огне. По неподтвержденным данным, дочь поджигательницы находится в больнице с обширными ожогами тела. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края и региональное СУ СКР.

Пожар, который произошел в Перми 9 октября, устроила мать семейства, проживающего там. Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU подробности произошедшего. «Мать с дочерью и мужчина сидели у себя дома, распивали алкоголь. В какой-то момент между пермячками произошел конфликт, в результате чего женщина вышла на улицу и подожгла дом», — рассказал собеседник агентства. Жертв избежать удалось благодаря соседу, который увидел огонь и вывел всех на улицу. По словам собеседника URA.RU, женщина, устроившая поджог, призналась соседу, что в горящем доме находится ее дочь, именно так удалось избежать погибших в огне. По неподтвержденным данным, дочь поджигательницы находится в больнице с обширными ожогами тела. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края и региональное СУ СКР.