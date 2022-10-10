10 октября 2022

Пермячка подожгла дом с родной дочерью

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
Женщина устроила пожар после конфликта с дочерью Фото:

Пожар, который произошел в Перми 9 октября, устроила мать семейства, проживающего там. Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU подробности произошедшего.

«Мать с дочерью и мужчина сидели у себя дома, распивали алкоголь. В какой-то момент между пермячками произошел конфликт, в результате чего женщина вышла на улицу и подожгла дом», — рассказал собеседник агентства. Жертв избежать удалось благодаря соседу, который увидел огонь и вывел всех на улицу.

По словам собеседника URA.RU, женщина, устроившая поджог, призналась соседу, что в горящем доме находится ее дочь, именно так удалось избежать погибших в огне. По неподтвержденным данным, дочь поджигательницы находится в больнице с обширными ожогами тела. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края и региональное СУ СКР.

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Пожар, который произошел в Перми 9 октября, устроила мать семейства, проживающего там. Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU подробности произошедшего. «Мать с дочерью и мужчина сидели у себя дома, распивали алкоголь. В какой-то момент между пермячками произошел конфликт, в результате чего женщина вышла на улицу и подожгла дом», — рассказал собеседник агентства. Жертв избежать удалось благодаря соседу, который увидел огонь и вывел всех на улицу. По словам собеседника URA.RU, женщина, устроившая поджог, призналась соседу, что в горящем доме находится ее дочь, именно так удалось избежать погибших в огне. По неподтвержденным данным, дочь поджигательницы находится в больнице с обширными ожогами тела. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края и региональное СУ СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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