11 октября 2022

Мэрия Челябинска подала в суд на депутата гордумы. Скрин

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Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, клушин иван
Администрация Челябинска рассчитывает получить 3,6 млн рублей от депутата Ивана Клушина Фото:

Администрация Челябинска подала иск к депутату городской думы Ивану Клушину. Власти рассчитывают взыскать с него почти 4 млн рублей, следует из базы судебных дел.

«Заявление от Комитета по имуществу и земельным отношениям администрации Челябинска поступил 7 октября. Дата рассмотрения еще не назначена», — пояснили URA.RU в суде.

Получить оперативные комментарии сторон на момент подготовки новости не удалось. Источники URA.RU в бизнес-кругах считают, что речь идет о задолженности по арендным платежам за землю. Аналогичный процесс завершился в июле: Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейска (город-спутник Челябинска — ред.) отсудило у бизнесмена 258 тысяч рублей.

Согласно декларационной кампании 2022 года, Клушин входит в топ-5 самых богатых депутатов городской думы. По итогам прошлого года он отчитался о 100 миллионах рублей дохода. Предприниматель специализируется на бизнесе с недвижимостью.

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Администрация Челябинска подала иск к депутату городской думы Ивану Клушину. Власти рассчитывают взыскать с него почти 4 млн рублей, следует из базы судебных дел. «Заявление от Комитета по имуществу и земельным отношениям администрации Челябинска поступил 7 октября. Дата рассмотрения еще не назначена», — пояснили URA.RU в суде. Получить оперативные комментарии сторон на момент подготовки новости не удалось. Источники URA.RU в бизнес-кругах считают, что речь идет о задолженности по арендным платежам за землю. Аналогичный процесс завершился в июле: Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейска (город-спутник Челябинска — ред.) отсудило у бизнесмена 258 тысяч рублей. Согласно декларационной кампании 2022 года, Клушин входит в топ-5 самых богатых депутатов городской думы. По итогам прошлого года он отчитался о 100 миллионах рублей дохода. Предприниматель специализируется на бизнесе с недвижимостью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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