Администрация Челябинска рассчитывает получить 3,6 млн рублей от депутата Ивана Клушина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска подала иск к депутату городской думы Ивану Клушину. Власти рассчитывают взыскать с него почти 4 млн рублей, следует из базы судебных дел.

«Заявление от Комитета по имуществу и земельным отношениям администрации Челябинска поступил 7 октября. Дата рассмотрения еще не назначена», — пояснили URA.RU в суде.

Получить оперативные комментарии сторон на момент подготовки новости не удалось. Источники URA.RU в бизнес-кругах считают, что речь идет о задолженности по арендным платежам за землю. Аналогичный процесс завершился в июле: Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейска (город-спутник Челябинска — ред.) отсудило у бизнесмена 258 тысяч рублей.

Согласно декларационной кампании 2022 года, Клушин входит в топ-5 самых богатых депутатов городской думы. По итогам прошлого года он отчитался о 100 миллионах рублей дохода. Предприниматель специализируется на бизнесе с недвижимостью.