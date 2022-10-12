В Приморье объявили флешмоб по вязанию носков для участников СВО

12 октября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Жители Приморья решили поддержать участников СВО вязанными носками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Приморском крае 22 октября пройдет флешмоб по вязанию носков для участников специальной операции на Украине. О программе мероприятия рассказали сами организаторы проекта. «Мероприятие пройдет в субботу, 22 октября, во всех муниципалитетах края в учреждениях образования и культуры одновременно. Кроме вязания, также запланированы выходы в прямые эфиры в соцсетях и на ТВ-каналах, запись видеообращений и подписание открыток участникам спецоперации», — сообщает агентство «Ридус». По словам организаторов проекта, целью флешмоба является единение народов разных национальностей и людей разных поколений. Кроме того, мероприятие направлено на поддержку военнослужащих, отстаивающих интересы независимости государства, принимая участие в СВО. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Согласно опросам Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), решение о ее проведении поддерживают 70% россиян.

В Приморском крае 22 октября пройдет флешмоб по вязанию носков для участников специальной операции на Украине. О программе мероприятия рассказали сами организаторы проекта. «Мероприятие пройдет в субботу, 22 октября, во всех муниципалитетах края в учреждениях образования и культуры одновременно. Кроме вязания, также запланированы выходы в прямые эфиры в соцсетях и на ТВ-каналах, запись видеообращений и подписание открыток участникам спецоперации», — сообщает агентство «Ридус». По словам организаторов проекта, целью флешмоба является единение народов разных национальностей и людей разных поколений. Кроме того, мероприятие направлено на поддержку военнослужащих, отстаивающих интересы независимости государства, принимая участие в СВО. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Согласно опросам Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), решение о ее проведении поддерживают 70% россиян.