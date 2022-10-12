В Приморье объявили флешмоб по вязанию носков для участников СВО

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Жители Приморья решили поддержать участников СВО вязанными носками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Приморском крае 22 октября пройдет флешмоб по вязанию носков для участников специальной операции на Украине. О программе мероприятия рассказали сами организаторы проекта.

«Мероприятие пройдет в субботу, 22 октября, во всех муниципалитетах края в учреждениях образования и культуры одновременно. Кроме вязания, также запланированы выходы в прямые эфиры в соцсетях и на ТВ-каналах, запись видеообращений и подписание открыток участникам спецоперации», — сообщает агентство «Ридус».

По словам организаторов проекта, целью флешмоба является единение народов разных национальностей и людей разных поколений. Кроме того, мероприятие направлено на поддержку военнослужащих, отстаивающих интересы независимости государства, принимая участие в СВО.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Согласно опросам Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), решение о ее проведении поддерживают 70% россиян.

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В Приморском крае 22 октября пройдет флешмоб по вязанию носков для участников специальной операции на Украине. О программе мероприятия рассказали сами организаторы проекта. «Мероприятие пройдет в субботу, 22 октября, во всех муниципалитетах края в учреждениях образования и культуры одновременно. Кроме вязания, также запланированы выходы в прямые эфиры в соцсетях и на ТВ-каналах, запись видеообращений и подписание открыток участникам спецоперации», — сообщает агентство «Ридус». По словам организаторов проекта, целью флешмоба является единение народов разных национальностей и людей разных поколений. Кроме того, мероприятие направлено на поддержку военнослужащих, отстаивающих интересы независимости государства, принимая участие в СВО. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Согласно опросам Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), решение о ее проведении поддерживают 70% россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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