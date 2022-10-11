Суд арестовал площадки «Порта Пермь» и «Диджитал порта»

12 октября 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Судебный акт был опубликован 10 октября Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Арбитражный суд Пермского края вынес решение об аресте недвижимости ООО «Порт Пермь». О наложении обеспечительных мер пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на опубликованное решение суда. «По ходатайству краевой прокуратуры суд арестовал объекты инженерной инфраструктуры предприятия и 31 земельный участок „Порт Пермь“, сообщается в судакте от 10 октября. Ранее прокуратура подала исковое в суд о возврате в федеральную собственность ряда объектов недвижимости порта Пермь», — сообщает издание. Среди участков, попавших под арест места, расположенные на ул. Фоминской, Решетниковском спуске и территории на берегу Камы. Также арест наложен на территории порта, в том числе на землю под самим зданием «Терминал Порт». Прокуратура Пермского края через суд пытается признать незаконными сделки 2009 года, когда часть городских инфраструктурных объектов перешла из федеральной собственности к ООО «Порт Пермь». Прокуратура хочет вернуть эти земли обратно в собственность государства.

Арбитражный суд Пермского края вынес решение об аресте недвижимости ООО «Порт Пермь». О наложении обеспечительных мер пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на опубликованное решение суда. «По ходатайству краевой прокуратуры суд арестовал объекты инженерной инфраструктуры предприятия и 31 земельный участок „Порт Пермь“, сообщается в судакте от 10 октября. Ранее прокуратура подала исковое в суд о возврате в федеральную собственность ряда объектов недвижимости порта Пермь», — сообщает издание. Среди участков, попавших под арест места, расположенные на ул. Фоминской, Решетниковском спуске и территории на берегу Камы. Также арест наложен на территории порта, в том числе на землю под самим зданием «Терминал Порт». Прокуратура Пермского края через суд пытается признать незаконными сделки 2009 года, когда часть городских инфраструктурных объектов перешла из федеральной собственности к ООО «Порт Пермь». Прокуратура хочет вернуть эти земли обратно в собственность государства.