Экономист Ключник раскрыл, как получить пенсионные накопления умершего родственника

Экономист Ключник: пенсию умершего родственника можно получить, если деньги хранились в НПФ

13 октября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Пенсионер может сам назначить приемника своих накоплений, сказал Дмитрий Ключник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родственники могут претендовать на накопления умершего пенсионера, если деньги хранились в негосударственном пенсионном фонде. Об этом URA.RU рассказал директор по развитию НПФ «Эволюция», эконормист Дмитрий Ключник. «Право на получение средств пенсионных накоплений имеет не только сам человек, у которого они были сформированы, но и его правопреемники. В случае смерти человека до назначения ему накопительной пенсии или смерти после назначения срочной пенсионной выплаты пенсионные накопления умершего могут получить правопреемники, за исключением средств материнского капитала. В случае, если средства накопительной пенсии переданы в управление в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то указать правопреемника можно сразу при заключении договора или в любой момент его действия», — сказал Дмитрий Ключник. Собеседник агентства объяснил, каков порядок выплаты денежных средств. «При получении сведений о смерти гражданина фонд в течение двух месяцев информирует правопреемника, при наличии информации о нем, о возможности получения средств пенсионных накоплений. Если гражданин не указал правопреемников по договору, то выплата пенсионных накоплений производится его родственникам в установленной последовательности. Правопреемники первой очереди — это дети, супруг или супруга, родители. Вторая очередь — братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки», — сообщил экономист. По его словам, в течение шести месяцев после смерти человека правопреемники могут обратиться в НПФ с заявлением о выплате. После — только через суд. «В этом случае правопреемник может обратиться в фонд, где находятся накопления умершего гражданина, и получить консультацию о дальнейших действиях и помощь в заполнении искового заявления на восстановления пропущенного срока. Решение о выплате НПФ принимает до конца седьмого месяца с даты смерти. Не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия такого решения, деньги будут перечислены на банковский счет родственников», — отметил эксперт. Если пенсия формировалась за счет средств материнского капитала, некоторые родственники тоже смогут ее получить, добавил Ключник. «Правопреемником может стать отец ребенка, ребенок либо дети, не достигшие совершеннолетия, или совершеннолетние не старше 23 лет, учащиеся на очной форме обучения», — заключил директор по развитию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родственники могут претендовать на накопления умершего пенсионера, если деньги хранились в негосударственном пенсионном фонде. Об этом URA.RU рассказал директор по развитию НПФ «Эволюция», эконормист Дмитрий Ключник. «Право на получение средств пенсионных накоплений имеет не только сам человек, у которого они были сформированы, но и его правопреемники. В случае смерти человека до назначения ему накопительной пенсии или смерти после назначения срочной пенсионной выплаты пенсионные накопления умершего могут получить правопреемники, за исключением средств материнского капитала. В случае, если средства накопительной пенсии переданы в управление в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то указать правопреемника можно сразу при заключении договора или в любой момент его действия», — сказал Дмитрий Ключник. Собеседник агентства объяснил, каков порядок выплаты денежных средств. «При получении сведений о смерти гражданина фонд в течение двух месяцев информирует правопреемника, при наличии информации о нем, о возможности получения средств пенсионных накоплений. Если гражданин не указал правопреемников по договору, то выплата пенсионных накоплений производится его родственникам в установленной последовательности. Правопреемники первой очереди — это дети, супруг или супруга, родители. Вторая очередь — братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки», — сообщил экономист. По его словам, в течение шести месяцев после смерти человека правопреемники могут обратиться в НПФ с заявлением о выплате. После — только через суд. «В этом случае правопреемник может обратиться в фонд, где находятся накопления умершего гражданина, и получить консультацию о дальнейших действиях и помощь в заполнении искового заявления на восстановления пропущенного срока. Решение о выплате НПФ принимает до конца седьмого месяца с даты смерти. Не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия такого решения, деньги будут перечислены на банковский счет родственников», — отметил эксперт. Если пенсия формировалась за счет средств материнского капитала, некоторые родственники тоже смогут ее получить, добавил Ключник. «Правопреемником может стать отец ребенка, ребенок либо дети, не достигшие совершеннолетия, или совершеннолетние не старше 23 лет, учащиеся на очной форме обучения», — заключил директор по развитию.