12 октября 2022
11 октября 2022

Врачи научат жителей ХМАО оказывать первую помощь в условиях боевых действий

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, первая помощь, пострадавший, сотрудники мчс, учения мчс, мчс россии, пожарный
Медики научат оказывать помощь при минно-взрывной травме Фото:
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Мобилизация в России

В Югорске для жителей врачи проведут занятия по оказанию первой помощи пострадавшим в ходе боевых действий от взрывов и расскажут, как укомплектовать аптечку военнослужащего. Об этом сообщили в мэрии города.

«Югорская городская больница организует семинар „Оказание первой помощи в условиях боевых действий“. Приглашаем принять участие. В рамках семинара будет представлена тактика оказания первой помощи пострадавшим в ходе боевых действий от основных видов повреждений (минно-взрывная травма), а также даны рекомендации по комплектации индивидуальной аптечки военнослужащего», — говорится на официальной странице мэрии Югорска в соцсети «ВКонтакте».

Занятия проведут 15 и 22 октября в 14:00 на базе центра культуры «Югра-Презент». Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) для жителей, которые попадают под мобилизацию, организовали курсы первой помощи, а также занятия по огневой и тактической подготовки.

Начало частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. На помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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В Югорске для жителей врачи проведут занятия по оказанию первой помощи пострадавшим в ходе боевых действий от взрывов и расскажут, как укомплектовать аптечку военнослужащего. Об этом сообщили в мэрии города. «Югорская городская больница организует семинар „Оказание первой помощи в условиях боевых действий“. Приглашаем принять участие. В рамках семинара будет представлена тактика оказания первой помощи пострадавшим в ходе боевых действий от основных видов повреждений (минно-взрывная травма), а также даны рекомендации по комплектации индивидуальной аптечки военнослужащего», — говорится на официальной странице мэрии Югорска в соцсети «ВКонтакте». Занятия проведут 15 и 22 октября в 14:00 на базе центра культуры «Югра-Презент». Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) для жителей, которые попадают под мобилизацию, организовали курсы первой помощи, а также занятия по огневой и тактической подготовки. Начало частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. На помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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