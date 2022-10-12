Врачи научат жителей ХМАО оказывать первую помощь в условиях боевых действий

13 октября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Медики научат оказывать помощь при минно-взрывной травме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Югорске для жителей врачи проведут занятия по оказанию первой помощи пострадавшим в ходе боевых действий от взрывов и расскажут, как укомплектовать аптечку военнослужащего. Об этом сообщили в мэрии города. «Югорская городская больница организует семинар „Оказание первой помощи в условиях боевых действий“. Приглашаем принять участие. В рамках семинара будет представлена тактика оказания первой помощи пострадавшим в ходе боевых действий от основных видов повреждений (минно-взрывная травма), а также даны рекомендации по комплектации индивидуальной аптечки военнослужащего», — говорится на официальной странице мэрии Югорска в соцсети «ВКонтакте». Занятия проведут 15 и 22 октября в 14:00 на базе центра культуры «Югра-Презент». Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) для жителей, которые попадают под мобилизацию, организовали курсы первой помощи, а также занятия по огневой и тактической подготовки. Начало частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. На помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.

В Югорске для жителей врачи проведут занятия по оказанию первой помощи пострадавшим в ходе боевых действий от взрывов и расскажут, как укомплектовать аптечку военнослужащего. Об этом сообщили в мэрии города. «Югорская городская больница организует семинар „Оказание первой помощи в условиях боевых действий“. Приглашаем принять участие. В рамках семинара будет представлена тактика оказания первой помощи пострадавшим в ходе боевых действий от основных видов повреждений (минно-взрывная травма), а также даны рекомендации по комплектации индивидуальной аптечки военнослужащего», — говорится на официальной странице мэрии Югорска в соцсети «ВКонтакте». Занятия проведут 15 и 22 октября в 14:00 на базе центра культуры «Югра-Презент». Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) для жителей, которые попадают под мобилизацию, организовали курсы первой помощи, а также занятия по огневой и тактической подготовки. Начало частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. На помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.