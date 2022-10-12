12 октября 2022

Многодетный отец из ХМАО рвется в штурмовики на фронт. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Сергей пошел добровольцем на фронт ради счастья семьи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Доброволец из ХМАО, у которого трое детей, рассказал, что хочет попасть в штурмовые подразделения в зоне СВО. Сергей сообщил это корреспонденту URA.RU во время отправки добровольцев из Сургута.

«Я прекрасно понимаю, зачем и куда я отправляюсь. Надеюсь, что будет отбор и я попаду в штурмовую группу. Не хочу служить в зеленой зоне», — рассказал Сергей. По словам добровольца, в 2004 году он служил в пограничных войсках. На фронт пошел ради счастья своей семьи. «У меня дома жена и трое детей. Хочу, чтобы они жили в мире, счастье и согласии», — рассказал Сергей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре прошла отправка около 50 добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Владимир из Сургута рассказал, что отправился в зону СВО для управления беспилотником.

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Доброволец из ХМАО, у которого трое детей, рассказал, что хочет попасть в штурмовые подразделения в зоне СВО. Сергей сообщил это корреспонденту URA.RU во время отправки добровольцев из Сургута. «Я прекрасно понимаю, зачем и куда я отправляюсь. Надеюсь, что будет отбор и я попаду в штурмовую группу. Не хочу служить в зеленой зоне», — рассказал Сергей. По словам добровольца, в 2004 году он служил в пограничных войсках. На фронт пошел ради счастья своей семьи. «У меня дома жена и трое детей. Хочу, чтобы они жили в мире, счастье и согласии», — рассказал Сергей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре прошла отправка около 50 добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Владимир из Сургута рассказал, что отправился в зону СВО для управления беспилотником.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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