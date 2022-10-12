Многодетный отец из ХМАО рвется в штурмовики на фронт. Видео

13 октября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Сергей пошел добровольцем на фронт ради счастья семьи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доброволец из ХМАО, у которого трое детей, рассказал, что хочет попасть в штурмовые подразделения в зоне СВО. Сергей сообщил это корреспонденту URA.RU во время отправки добровольцев из Сургута. «Я прекрасно понимаю, зачем и куда я отправляюсь. Надеюсь, что будет отбор и я попаду в штурмовую группу. Не хочу служить в зеленой зоне», — рассказал Сергей. По словам добровольца, в 2004 году он служил в пограничных войсках. На фронт пошел ради счастья своей семьи. «У меня дома жена и трое детей. Хочу, чтобы они жили в мире, счастье и согласии», — рассказал Сергей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре прошла отправка около 50 добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Владимир из Сургута рассказал, что отправился в зону СВО для управления беспилотником.

Доброволец из ХМАО, у которого трое детей, рассказал, что хочет попасть в штурмовые подразделения в зоне СВО. Сергей сообщил это корреспонденту URA.RU во время отправки добровольцев из Сургута. «Я прекрасно понимаю, зачем и куда я отправляюсь. Надеюсь, что будет отбор и я попаду в штурмовую группу. Не хочу служить в зеленой зоне», — рассказал Сергей. По словам добровольца, в 2004 году он служил в пограничных войсках. На фронт пошел ради счастья своей семьи. «У меня дома жена и трое детей. Хочу, чтобы они жили в мире, счастье и согласии», — рассказал Сергей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре прошла отправка около 50 добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Владимир из Сургута рассказал, что отправился в зону СВО для управления беспилотником.