12 октября 2022

В Челябинске неизвестные сожгли остановку транспорта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины ЧП пока неизвестны Фото:

В Челябинске ночью полностью сгорел остановочный павильон. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе мэрии.

«Минувшей ночью на пересечении улицы Горького и проспекта Победы полностью сгорел остановочный павильон. Что стало причиной поджога, предстоит выяснить», — заявили в мэрии.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия, на время которых с объектом нельзя проводить никаких работ. По завершении расследования будет произведена замена павильона.

Мэрия Челябинска обещает заменить сгоревший павильон после завершении расследования
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В Челябинске ночью полностью сгорел остановочный павильон. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе мэрии. «Минувшей ночью на пересечении улицы Горького и проспекта Победы полностью сгорел остановочный павильон. Что стало причиной поджога, предстоит выяснить», — заявили в мэрии. В настоящее время ведутся следственные мероприятия, на время которых с объектом нельзя проводить никаких работ. По завершении расследования будет произведена замена павильона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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