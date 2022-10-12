В Челябинске неизвестные сожгли остановку транспорта. Фото

13 октября 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Причины ЧП пока неизвестны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске ночью полностью сгорел остановочный павильон. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе мэрии. «Минувшей ночью на пересечении улицы Горького и проспекта Победы полностью сгорел остановочный павильон. Что стало причиной поджога, предстоит выяснить», — заявили в мэрии. В настоящее время ведутся следственные мероприятия, на время которых с объектом нельзя проводить никаких работ. По завершении расследования будет произведена замена павильона. Мэрия Челябинска обещает заменить сгоревший павильон после завершении расследования Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

В Челябинске ночью полностью сгорел остановочный павильон. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе мэрии. «Минувшей ночью на пересечении улицы Горького и проспекта Победы полностью сгорел остановочный павильон. Что стало причиной поджога, предстоит выяснить», — заявили в мэрии. В настоящее время ведутся следственные мероприятия, на время которых с объектом нельзя проводить никаких работ. По завершении расследования будет произведена замена павильона.