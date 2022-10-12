Причины ЧП пока неизвестны
В Челябинске ночью полностью сгорел остановочный павильон. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе мэрии.
«Минувшей ночью на пересечении улицы Горького и проспекта Победы полностью сгорел остановочный павильон. Что стало причиной поджога, предстоит выяснить», — заявили в мэрии.
В настоящее время ведутся следственные мероприятия, на время которых с объектом нельзя проводить никаких работ. По завершении расследования будет произведена замена павильона.
Мэрия Челябинска обещает заменить сгоревший павильон после завершении расследования
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