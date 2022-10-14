Reuters: Илон Маск попал под следствие из-за срыва покупки Twitter

14 октября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Илон Маск привлечен к судебному расследованию по поводу покупки соцсети, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск находится под следствием федеральных властей США из-за срыва сделки по приобретению соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Судебный документ появился в распоряжении СМИ. «Илон Маск находится под следствием федеральных властей в связи с его поведением в сделке по приобретению Twitter Inc на сумму 44 миллиарда долларов», — пишет Reuters, ссылаясь на документ. Согласно данным агентства, судебный иск против предпринимателя был подан 6 октября. Судья дал Маску время до 28 октября, чтобы закрыть сделку по покупке соцсети. «Если к тому времени сделка не будет заключена, дата судебного разбирательства будет назначена на ноябрь», — говорится в статье. Маск заключил соглашение о покупке Twitter в апреле текущего года, сообщали «Дни.ру». Сумма сделки составляла 44 миллиарда долларов, уточняет телеканал 360. Однако позже бизнесмен потребовал проверить данные о достоверности аккаунтов пользователей соцсети. По мнению предпринимателя, Twitter намеренно занизил данные о количестве фейковых аккаунтов до 5%. Позже Маск отказался от сделки по приобретению сети.

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск находится под следствием федеральных властей США из-за срыва сделки по приобретению соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Судебный документ появился в распоряжении СМИ. «Илон Маск находится под следствием федеральных властей в связи с его поведением в сделке по приобретению Twitter Inc на сумму 44 миллиарда долларов», — пишет Reuters, ссылаясь на документ. Согласно данным агентства, судебный иск против предпринимателя был подан 6 октября. Судья дал Маску время до 28 октября, чтобы закрыть сделку по покупке соцсети. «Если к тому времени сделка не будет заключена, дата судебного разбирательства будет назначена на ноябрь», — говорится в статье. Маск заключил соглашение о покупке Twitter в апреле текущего года, сообщали «Дни.ру». Сумма сделки составляла 44 миллиарда долларов, уточняет телеканал 360. Однако позже бизнесмен потребовал проверить данные о достоверности аккаунтов пользователей соцсети. По мнению предпринимателя, Twitter намеренно занизил данные о количестве фейковых аккаунтов до 5%. Позже Маск отказался от сделки по приобретению сети.