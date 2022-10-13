На свердловском заводе работникам вручают призы за прививку от COVID

На Среднеуральском медеплавильном заводе устроили розыгрыш среди тех, кто поставил прививку от COVID

14 октября 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

СУМЗ вновь разыграет призы среди вакцинировавшихся в конце октября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), расположенный в Ревде (Свердловская область), устроил розыгрыш среди сотрудников, которые поставили прививки от COVID-19. Итоги розыгрыша опубликованы в группе завода в социальной сети «ВКонтакте». «В прямом эфире в группе „На заводе“ во „ВКонтакте“ разыграли призы среди заводчан, поставивших прививку от COVID-19 в период с 20 сентября по 13 октября (включительно). Розыгрыш провели начальник отдела по социальной работе Екатерина Максимова и заведующая здравпунктами Наталья Рябова», — сообщают представители завода. Счастливчики получили такие призы, как: худи, термос, набор чая, фитнес-браслет, набор мельниц. В дальнейшем планируется еще один розыгрыш призов, он пройдет 28 октября. Ранее врач из Екатеринбурга Александр Соловьев посоветовал свердловчанам носить маски, чтобы спастись от COVID шестой волны. По его словам, общеизвестные меры предосторожности минимизируют шанс заболеть коронавирусом. В последнее время в Свердловской области стабильно растет смертность от COVID-19. Розыгрыш провели начальник отдела по социальной работе Екатерина Максимова и заведующая здравпунктами Наталья Рябова Фото: группа «На заводе | Ревда» во «ВКонтакте»

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), расположенный в Ревде (Свердловская область), устроил розыгрыш среди сотрудников, которые поставили прививки от COVID-19. Итоги розыгрыша опубликованы в группе завода в социальной сети «ВКонтакте». «В прямом эфире в группе „На заводе“ во „ВКонтакте“ разыграли призы среди заводчан, поставивших прививку от COVID-19 в период с 20 сентября по 13 октября (включительно). Розыгрыш провели начальник отдела по социальной работе Екатерина Максимова и заведующая здравпунктами Наталья Рябова», — сообщают представители завода. Счастливчики получили такие призы, как: худи, термос, набор чая, фитнес-браслет, набор мельниц. В дальнейшем планируется еще один розыгрыш призов, он пройдет 28 октября. Ранее врач из Екатеринбурга Александр Соловьев посоветовал свердловчанам носить маски, чтобы спастись от COVID шестой волны. По его словам, общеизвестные меры предосторожности минимизируют шанс заболеть коронавирусом. В последнее время в Свердловской области стабильно растет смертность от COVID-19.