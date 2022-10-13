13 октября 2022

На свердловском заводе работникам вручают призы за прививку от COVID

На Среднеуральском медеплавильном заводе устроили розыгрыш среди тех, кто поставил прививку от COVID
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Екатеринбург, укол, вакцинация, covid19, COVID-19, вакцинация от ковид 19
СУМЗ вновь разыграет призы среди вакцинировавшихся в конце октября Фото:

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), расположенный в Ревде (Свердловская область), устроил розыгрыш среди сотрудников, которые поставили прививки от COVID-19. Итоги розыгрыша опубликованы в группе завода в социальной сети «ВКонтакте».

«В прямом эфире в группе „На заводе“ во „ВКонтакте“ разыграли призы среди заводчан, поставивших прививку от COVID-19 в период с 20 сентября по 13 октября (включительно). Розыгрыш провели начальник отдела по социальной работе Екатерина Максимова и заведующая здравпунктами Наталья Рябова», — сообщают представители завода.

Счастливчики получили такие призы, как: худи, термос, набор чая, фитнес-браслет, набор мельниц. В дальнейшем планируется еще один розыгрыш призов, он пройдет 28 октября.

Ранее врач из Екатеринбурга Александр Соловьев посоветовал свердловчанам носить маски, чтобы спастись от COVID шестой волны. По его словам, общеизвестные меры предосторожности минимизируют шанс заболеть коронавирусом. В последнее время в Свердловской области стабильно растет смертность от COVID-19.

Розыгрыш провели начальник отдела по социальной работе Екатерина Максимова и заведующая здравпунктами Наталья Рябова
Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), расположенный в Ревде (Свердловская область), устроил розыгрыш среди сотрудников, которые поставили прививки от COVID-19. Итоги розыгрыша опубликованы в группе завода в социальной сети «ВКонтакте». «В прямом эфире в группе „На заводе“ во „ВКонтакте“ разыграли призы среди заводчан, поставивших прививку от COVID-19 в период с 20 сентября по 13 октября (включительно). Розыгрыш провели начальник отдела по социальной работе Екатерина Максимова и заведующая здравпунктами Наталья Рябова», — сообщают представители завода. Счастливчики получили такие призы, как: худи, термос, набор чая, фитнес-браслет, набор мельниц. В дальнейшем планируется еще один розыгрыш призов, он пройдет 28 октября. Ранее врач из Екатеринбурга Александр Соловьев посоветовал свердловчанам носить маски, чтобы спастись от COVID шестой волны. По его словам, общеизвестные меры предосторожности минимизируют шанс заболеть коронавирусом. В последнее время в Свердловской области стабильно растет смертность от COVID-19.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...