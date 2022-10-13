Врачи из ХМАО проводят осмотр мобилизованных в учебном центре Омска

14 октября 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Мобилизованных югорчан, которые жаловались на состояние здоровья, осмотрят врачи из ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Врачи из ХМАО отправились в военно-учебный центр Омска и начали вести прием мобилизованных югорчан. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила журналисту URA.RU, что это произошло после того, как власти округа получили большое количество жалоб на состояние здоровья военнослужащих. «Списки всех мобилизованных, которые обращались за медицинской помощью, переданы нашим югорским медикам. Они выехали в учебный центр Омска и начали прием пациентов на базе медсанчасти», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, в бригаде врачей из Югры лор, невролог, терапевт и хирург. Стребкова подчеркнула, что это не военно-врачебная комиссия, которая устанавливает годность мобилизованного к военной службе по состоянию здоровья. «В учебном центре Омска, по сравнению с другими военными частями, наблюдается большая загруженность медиков. Поэтому им в помощь и была направлена бригада наших врачей», — уточнила омбудсмен. Прием продлится с 14 по 15 октября. Мобилизованные уже проходят осмотр. «Веду прием, сейчас очень занят, много людей», — ответил по телефону журналисту URA.RU начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения ХМАО Александр Мошкин. Комментарий агентству он пообещал дать позже. Ранее URA.RU писало о том, что делать, если мобилизованному отказывают в медкомиссии. По словам омбудсмена, необходимо обратиться с требованием провести ее к командиру части, а если тот откажет, то писать жалобу в военную прокуратуру. Частичную мобилизацию в РФ объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачи из ХМАО отправились в военно-учебный центр Омска и начали вести прием мобилизованных югорчан. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила журналисту URA.RU, что это произошло после того, как власти округа получили большое количество жалоб на состояние здоровья военнослужащих. «Списки всех мобилизованных, которые обращались за медицинской помощью, переданы нашим югорским медикам. Они выехали в учебный центр Омска и начали прием пациентов на базе медсанчасти», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, в бригаде врачей из Югры лор, невролог, терапевт и хирург. Стребкова подчеркнула, что это не военно-врачебная комиссия, которая устанавливает годность мобилизованного к военной службе по состоянию здоровья. «В учебном центре Омска, по сравнению с другими военными частями, наблюдается большая загруженность медиков. Поэтому им в помощь и была направлена бригада наших врачей», — уточнила омбудсмен. Прием продлится с 14 по 15 октября. Мобилизованные уже проходят осмотр. «Веду прием, сейчас очень занят, много людей», — ответил по телефону журналисту URA.RU начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения ХМАО Александр Мошкин. Комментарий агентству он пообещал дать позже. Ранее URA.RU писало о том, что делать, если мобилизованному отказывают в медкомиссии. По словам омбудсмена, необходимо обратиться с требованием провести ее к командиру части, а если тот откажет, то писать жалобу в военную прокуратуру. Частичную мобилизацию в РФ объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.