Пентагон высказался о сокращении военной помощи Украине

Пентагон поставит Украине ключевые вооружения

15 октября 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

США и их союзники не собираются прекращать поставлять оружие на Украину Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки продолжат предоставлять Украине ключевые вооружения. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне заявлений о сокращении помощи Киеву. «Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами над предоставлением украинским военным ключевых вооружений на поле боя», — написал Райдер на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ). Это заявление было сделано на фоне сообщений американских СМИ о том, что США готовятся к замедлению поставок вооружения на Украину. Западные страны увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину с началом российской специальной операции. Так, 15 октября, президент США Джо Байден уполномочил Государственный департамент выделить Украине очередной транш военной помощи на 725 млн долларов, пишет «Национальная служба новостей». В рамках нового пакета, помимо прочего, Пентагон направит Украине боеприпасы к РСЗО HIMARS, уточняет RT.

Соединенные Штаты Америки продолжат предоставлять Украине ключевые вооружения. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне заявлений о сокращении помощи Киеву. «Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами над предоставлением украинским военным ключевых вооружений на поле боя», — написал Райдер на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ). Это заявление было сделано на фоне сообщений американских СМИ о том, что США готовятся к замедлению поставок вооружения на Украину. Западные страны увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину с началом российской специальной операции. Так, 15 октября, президент США Джо Байден уполномочил Государственный департамент выделить Украине очередной транш военной помощи на 725 млн долларов, пишет «Национальная служба новостей». В рамках нового пакета, помимо прочего, Пентагон направит Украине боеприпасы к РСЗО HIMARS, уточняет RT.