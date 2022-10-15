Пентагон высказался о сокращении военной помощи Украине

Пентагон поставит Украине ключевые вооружения
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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
США и их союзники не собираются прекращать поставлять оружие на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки продолжат предоставлять Украине ключевые вооружения. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне заявлений о сокращении помощи Киеву.

«Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами над предоставлением украинским военным ключевых вооружений на поле боя», — написал Райдер на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ). Это заявление было сделано на фоне сообщений американских СМИ о том, что США готовятся к замедлению поставок вооружения на Украину.

Западные страны увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину с началом российской специальной операции. Так, 15 октября, президент США Джо Байден уполномочил Государственный департамент выделить Украине очередной транш военной помощи на 725 млн долларов, пишет «Национальная служба новостей». В рамках нового пакета, помимо прочего, Пентагон направит Украине боеприпасы к РСЗО HIMARS, уточняет RT.

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Соединенные Штаты Америки продолжат предоставлять Украине ключевые вооружения. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне заявлений о сокращении помощи Киеву. «Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами над предоставлением украинским военным ключевых вооружений на поле боя», — написал Райдер на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ). Это заявление было сделано на фоне сообщений американских СМИ о том, что США готовятся к замедлению поставок вооружения на Украину. Западные страны увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину с началом российской специальной операции. Так, 15 октября, президент США Джо Байден уполномочил Государственный департамент выделить Украине очередной транш военной помощи на 725 млн долларов, пишет «Национальная служба новостей». В рамках нового пакета, помимо прочего, Пентагон направит Украине боеприпасы к РСЗО HIMARS, уточняет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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