Власти Крыма решат проблему с выдачей дырявых бронежилетов мобилизованным

Власти Крыма разберутся с проблемой поврежденных бронежилетов, выдаваемых мобилизованным. Такое обещание главы Крыма Сергея Аксенова передал его пресс-секретарь Денис Железняков.
«Это обращение еще утром зашло Сергею Валерьевичу, […] он лично с ним ознакомлен», — доложил Железняков изданию «Подъем». Он напомнил, что ранее Аксенов опубликовал информацию о том, что до 20-го числа всем мобилизованным будут выданы бронежилеты, которые будут закупаться массово. «Конкретно этот случай и вся тема мобилизованных находятся под личным контролем главы», — сообщил Железняков. Он добавил, что вопрос отправки бойцов без амуниции будет поставлен на контроль.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
Власти Крыма разберутся с проблемой поврежденных бронежилетов, выдаваемых мобилизованным. Такое обещание главы Крыма Сергея Аксенова передал его пресс-секретарь Денис Железняков. «Это обращение еще утром зашло Сергею Валерьевичу, […] он лично с ним ознакомлен», — доложил Железняков изданию «Подъем». Он напомнил, что ранее Аксенов опубликовал информацию о том, что до 20-го числа всем мобилизованным будут выданы бронежилеты, которые будут закупаться массово. «Конкретно этот случай и вся тема мобилизованных находятся под личным контролем главы», — сообщил Железняков. Он добавил, что вопрос отправки бойцов без амуниции будет поставлен на контроль. Частичную мобилизацию в России объявил президент России Владимир Путин 21 сентября. Минобороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов. На фоне этого в городах открылись пункты сборы гуманитарной помощи для мобилизованных. Параллельно призывники закупают необходимые вещи. В результате в магазинах начала заканчиваться военная амуниция, а на сайтах объявлений появились бронежилеты.