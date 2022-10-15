15 октября 2022

Власти Крыма решат проблему с выдачей дырявых бронежилетов мобилизованным

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Железняков: власти разберутся с проблемой выдачи поврежденных бронежилетов у мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Власти Крыма разберутся с проблемой поврежденных бронежилетов, выдаваемых мобилизованным. Такое обещание главы Крыма Сергея Аксенова передал его пресс-секретарь Денис Железняков.

«Это обращение еще утром зашло Сергею Валерьевичу, […] он лично с ним ознакомлен», — доложил Железняков изданию «Подъем». Он напомнил, что ранее Аксенов опубликовал информацию о том, что до 20-го числа всем мобилизованным будут выданы бронежилеты, которые будут закупаться массово. «Конкретно этот случай и вся тема мобилизованных находятся под личным контролем главы», — сообщил Железняков. Он добавил, что вопрос отправки бойцов без амуниции будет поставлен на контроль.

Частичную мобилизацию в России объявил президент России Владимир Путин 21 сентября. Минобороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов. На фоне этого в городах открылись пункты сборы гуманитарной помощи для мобилизованных. Параллельно призывники закупают необходимые вещи. В результате в магазинах начала заканчиваться военная амуниция, а на сайтах объявлений появились бронежилеты.

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Власти Крыма разберутся с проблемой поврежденных бронежилетов, выдаваемых мобилизованным. Такое обещание главы Крыма Сергея Аксенова передал его пресс-секретарь Денис Железняков. «Это обращение еще утром зашло Сергею Валерьевичу, […] он лично с ним ознакомлен», — доложил Железняков изданию «Подъем». Он напомнил, что ранее Аксенов опубликовал информацию о том, что до 20-го числа всем мобилизованным будут выданы бронежилеты, которые будут закупаться массово. «Конкретно этот случай и вся тема мобилизованных находятся под личным контролем главы», — сообщил Железняков. Он добавил, что вопрос отправки бойцов без амуниции будет поставлен на контроль. Частичную мобилизацию в России объявил президент России Владимир Путин 21 сентября. Минобороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов. На фоне этого в городах открылись пункты сборы гуманитарной помощи для мобилизованных. Параллельно призывники закупают необходимые вещи. В результате в магазинах начала заканчиваться военная амуниция, а на сайтах объявлений появились бронежилеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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