Руководители партий поспорили, кто влиятельнее

И раскрыли, с чем пойдут в Госдуму через два года

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Руководство партий поделилось планами на грядущие выборы на мероприятии ЭИСИ
Руководство партий поделилось планами на грядущие выборы на мероприятии ЭИСИ

Спустя две недели после окончания выборов Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол «Итоги выборов: перспективы политических партий перед кампаниями 2025 и 2026 годов». На дискуссию пригласили представителей руководства всех парламентских партий. Выяснилось, что почти вся оппозиция считает себя второй политической силой после ЕР, только «Новые люди» продолжают учиться проведению кампаний в регионах. В это время единороссы уже думают, как улучшить выборы в дружественных странах и навязать им наш опыт.

Открыл круглый управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев. «Тема выборов уже ушла из новостных лент, но экспертное сообщество по прежнему продолжает обсуждать итоги этой избирательной кампании, в том числе и какие перспективы предстают перед нашей политической системой, ибо перед нами уже открывается достаточно понятный путь 2025-2026 годов. Поговорим о том, как представители партий видят для себя перспективы развития своих партийных брендов в горизонте 2025-2026 годов», — анонсировал Алиев и предоставил слово гендиректору ВЦИОМ Валерию Федорову, который рассказал о доверии избирателей к выборам и рейтингах партий.

Федоров: экстраполировать итоги выборов-2024 на кампанию в Госдуму преждевременно
Федоров: экстраполировать итоги выборов-2024 на кампанию в Госдуму преждевременно
Фото:

Федоров тут же внес корректировку в тему круглого стола и объявил, что экстраполировать итоги ЕДГ-2024 на кампанию в Госдуму 2026-го года нельзя. «Это скорее предстартовая картина для стратегирования. Те, кто выступил лучше других, постараются закрепить свое преобладание. Те, кто уступил, будут извлекать уроки и искать альтернативные ходы. В общем, это будет насыщенное и интересное время», — внес интригу Федоров.

После он озвучил цифры. По данным ВЦИОМ, 60% избирателей доверяют итогам выборов. 25% имеют противоположное мнение, а 15% респондентов затруднились ответить. Трехдневное голосование, по словам Федорова, также полюбилось избирателям. 61% опрошенных положительно относится к нововведению 2020-го года. Привыкает население и к дистанционному формату волеизъявления. Если в 2023 году ДЭГ одобряли 45% избирателей, то сегодня — 53%. 

Свежие данные Федорова по рейтингу партий и стали предметом для дальнейшей дискуссии. Согласно статистике ВЦИОМ, если бы выборы в Госдуму состоялись в это воскресенье, «Единую Россию» поддержали бы 35,9% избирателей, ЛДПР — 10,1%, КПРФ — 8,9%, «Новых людей» — 6,9%, а «Справедливую Россию» — 3,8%.

Первому из представителей партий слово досталось заместителю секретаря Генсовета ЕР, сенатору Сергею Перминову. Он признался, что некоторые результаты партии были для него неожиданными. В частности, выборы в Йошкар-Оле. На выборах в Госдуму в 2021 году партия получила там всего 33,4%, проиграв КПРФ (36,3%). В этом году на выборах в местную гордуму ЕР получила 34 из 35 мандатов.

Единоросс анонсировал, что уже 26-го сентября в партии дадут старт новому политическому сезону. Тогда же сформулируют четкие цели и задачи на выборы в Госдуму. В заключении Перминов заявил: «Надо двигаться и ничего не стесняться. Мы задаем один из самых высоких стандартов избирательных подходов в мире. Это надо развивать и продвигать в партии и партнерские страны, чтобы этим пользовались дружественные нам государства».

Секретарь ЦК КПРФ раскритиковал прошедшие выборы
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Настроение резко изменил секретарь ЦК КПРФ Виктор Царихин. «В ходе избирательной кампании говорить о доверии к избирательной системе и поддержке избирателей — это очень смело. Потому что 47% (явки) с учетом ДЭГ, а также крайне высокая явка на участки, где не было наблюдателей, это то, что подлежит обсуждению. У нашей партии порядка 290 кандидатов потеряли статус зарегистрированных на основании решения судов, потому что началась трактовка устава партии, что совершенно не приемлемо. То, что происходило в Санкт-Петербурге, можно назвать использованием административного аппарата для администрирования избирательных процедур», — заявил коммунист.

КПРФ, по мнению Царихина — единственная оппозиционная партия и вторая политическая сила. На тезис тут же отреагировал замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов. «Желаю Виктору Царихину, чтобы КПРФ оставалась оппозиционной партией всегда. А мы собираемся стать партией власти. Жириновский завещал, что в следующем созыве Госдумы мы должны стать второй фракцией по размеру. Это для коллег-коммунистов камень преткновения», — без лишней скромности отметил депутат.

Даванков: мы по-прежнему продолжаем учиться
Фото: Роман Наумов © URA.RU

От «Новых людей» выступал замруководителя партии Александр Даванков. «Работать есть над чем, мы продолжаем учиться парламентскому искусству и искусству побеждать», — описал прошедшую кампанию партиец. Говоря о планах на 2026 год, Даванков выразил уверенность, что «Новые» не только снова войдут в Госдуму, но и расширят там представительство, потому что у партии, в сравнении с 2021-м годом, появились депутаты и работающие отделения в регионах.

В спор оппозиции о том, кто сильнее и влиятельнее, вступила секретарь президиума центрального совета СРЗП Анастасия Павлюченкова. «Несмотря на опросы, давайте все-таки будем оперировать фактами. Та же ЛДПР не занимает второе место в парламенте. По количеству мандатов она занимает четвертое место», — объявила Павлюченкова.

Для нас это была очень сложная кампания, потому что в ряде регионов наших кандидатов в губернаторы не допустили, наши списки (в думы) в ряде регионов также не допустили. Тем не менее, партия подтвердила статус парламентской. Мы стали четвертой партией по количеству полученных мандатов. Мы получили 22 мандата», — объявила Павлюченкова.

Планы на 2026 год она не раскрыла, но анонсировала, что вопрос будет обсуждаться 26-го октября на съезде партии. Она добавила, что «конфигурация очень сильно поменяется», однако не пояснила, что именно имела в виду.

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Спустя две недели после окончания выборов Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол «Итоги выборов: перспективы политических партий перед кампаниями 2025 и 2026 годов». На дискуссию пригласили представителей руководства всех парламентских партий. Выяснилось, что почти вся оппозиция считает себя второй политической силой после ЕР, только «Новые люди» продолжают учиться проведению кампаний в регионах. В это время единороссы уже думают, как улучшить выборы в дружественных странах и навязать им наш опыт. Открыл круглый управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев. «Тема выборов уже ушла из новостных лент, но экспертное сообщество по прежнему продолжает обсуждать итоги этой избирательной кампании, в том числе и какие перспективы предстают перед нашей политической системой, ибо перед нами уже открывается достаточно понятный путь 2025-2026 годов. Поговорим о том, как представители партий видят для себя перспективы развития своих партийных брендов в горизонте 2025-2026 годов», — анонсировал Алиев и предоставил слово гендиректору ВЦИОМ Валерию Федорову, который рассказал о доверии избирателей к выборам и рейтингах партий. Федоров тут же внес корректировку в тему круглого стола и объявил, что экстраполировать итоги ЕДГ-2024 на кампанию в Госдуму 2026-го года нельзя. «Это скорее предстартовая картина для стратегирования. Те, кто выступил лучше других, постараются закрепить свое преобладание. Те, кто уступил, будут извлекать уроки и искать альтернативные ходы. В общем, это будет насыщенное и интересное время», — внес интригу Федоров. После он озвучил цифры. По данным ВЦИОМ, 60% избирателей доверяют итогам выборов. 25% имеют противоположное мнение, а 15% респондентов затруднились ответить. Трехдневное голосование, по словам Федорова, также полюбилось избирателям. 61% опрошенных положительно относится к нововведению 2020-го года. Привыкает население и к дистанционному формату волеизъявления. Если в 2023 году ДЭГ одобряли 45% избирателей, то сегодня — 53%. Первому из представителей партий слово досталось заместителю секретаря Генсовета ЕР, сенатору Сергею Перминову. Он признался, что некоторые результаты партии были для него неожиданными. В частности, выборы в Йошкар-Оле. На выборах в Госдуму в 2021 году партия получила там всего 33,4%, проиграв КПРФ (36,3%). В этом году на выборах в местную гордуму ЕР получила 34 из 35 мандатов. Единоросс анонсировал, что уже 26-го сентября в партии дадут старт новому политическому сезону. Тогда же сформулируют четкие цели и задачи на выборы в Госдуму. В заключении Перминов заявил: «Надо двигаться и ничего не стесняться. Мы задаем один из самых высоких стандартов избирательных подходов в мире. Это надо развивать и продвигать в партии и партнерские страны, чтобы этим пользовались дружественные нам государства». Настроение резко изменил секретарь ЦК КПРФ Виктор Царихин. «В ходе избирательной кампании говорить о доверии к избирательной системе и поддержке избирателей — это очень смело. Потому что 47% (явки) с учетом ДЭГ, а также крайне высокая явка на участки, где не было наблюдателей, это то, что подлежит обсуждению. У нашей партии порядка 290 кандидатов потеряли статус зарегистрированных на основании решения судов, потому что началась трактовка устава партии, что совершенно не приемлемо. То, что происходило в Санкт-Петербурге, можно назвать использованием административного аппарата для администрирования избирательных процедур», — заявил коммунист. КПРФ, по мнению Царихина — единственная оппозиционная партия и вторая политическая сила. На тезис тут же отреагировал замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов. «Желаю Виктору Царихину, чтобы КПРФ оставалась оппозиционной партией всегда. А мы собираемся стать партией власти. Жириновский завещал, что в следующем созыве Госдумы мы должны стать второй фракцией по размеру. Это для коллег-коммунистов камень преткновения», — без лишней скромности отметил депутат. От «Новых людей» выступал замруководителя партии Александр Даванков. «Работать есть над чем, мы продолжаем учиться парламентскому искусству и искусству побеждать», — описал прошедшую кампанию партиец. Говоря о планах на 2026 год, Даванков выразил уверенность, что «Новые» не только снова войдут в Госдуму, но и расширят там представительство, потому что у партии, в сравнении с 2021-м годом, появились депутаты и работающие отделения в регионах. В спор оппозиции о том, кто сильнее и влиятельнее, вступила секретарь президиума центрального совета СРЗП Анастасия Павлюченкова. «Несмотря на опросы, давайте все-таки будем оперировать фактами. Та же ЛДПР не занимает второе место в парламенте. По количеству мандатов она занимает четвертое место», — объявила Павлюченкова. Для нас это была очень сложная кампания, потому что в ряде регионов наших кандидатов в губернаторы не допустили, наши списки (в думы) в ряде регионов также не допустили. Тем не менее, партия подтвердила статус парламентской. Мы стали четвертой партией по количеству полученных мандатов. Мы получили 22 мандата», — объявила Павлюченкова. Планы на 2026 год она не раскрыла, но анонсировала, что вопрос будет обсуждаться 26-го октября на съезде партии. Она добавила, что «конфигурация очень сильно поменяется», однако не пояснила, что именно имела в виду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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