Руководители партий поспорили, кто влиятельнее

Спустя две недели после окончания выборов Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол «Итоги выборов: перспективы политических партий перед кампаниями 2025 и 2026 годов». На дискуссию пригласили представителей руководства всех парламентских партий. Выяснилось, что почти вся оппозиция считает себя второй политической силой после ЕР, только «Новые люди» продолжают учиться проведению кампаний в регионах. В это время единороссы уже думают, как улучшить выборы в дружественных странах и навязать им наш опыт.
Открыл круглый управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев. «Тема выборов уже ушла из новостных лент, но экспертное сообщество по прежнему продолжает обсуждать итоги этой избирательной кампании, в том числе и какие перспективы предстают перед нашей политической системой, ибо перед нами уже открывается достаточно понятный путь 2025-2026 годов. Поговорим о том, как представители партий видят для себя перспективы развития своих партийных брендов в горизонте 2025-2026 годов», — анонсировал Алиев и предоставил слово гендиректору ВЦИОМ Валерию Федорову, который рассказал о доверии избирателей к выборам и рейтингах партий.
Федоров тут же внес корректировку в тему круглого стола и объявил, что экстраполировать итоги ЕДГ-2024 на кампанию в Госдуму 2026-го года нельзя. «Это скорее предстартовая картина для стратегирования. Те, кто выступил лучше других, постараются закрепить свое преобладание. Те, кто уступил, будут извлекать уроки и искать альтернативные ходы. В общем, это будет насыщенное и интересное время», — внес интригу Федоров.
После он озвучил цифры. По данным ВЦИОМ, 60% избирателей доверяют итогам выборов. 25% имеют противоположное мнение, а 15% респондентов затруднились ответить. Трехдневное голосование, по словам Федорова, также полюбилось избирателям. 61% опрошенных положительно относится к нововведению 2020-го года. Привыкает население и к дистанционному формату волеизъявления. Если в 2023 году ДЭГ одобряли 45% избирателей, то сегодня — 53%.
Свежие данные Федорова по рейтингу партий и стали предметом для дальнейшей дискуссии. Согласно статистике ВЦИОМ, если бы выборы в Госдуму состоялись в это воскресенье, «Единую Россию» поддержали бы 35,9% избирателей, ЛДПР — 10,1%, КПРФ — 8,9%, «Новых людей» — 6,9%, а «Справедливую Россию» — 3,8%.
Первому из представителей партий слово досталось заместителю секретаря Генсовета ЕР, сенатору Сергею Перминову. Он признался, что некоторые результаты партии были для него неожиданными. В частности, выборы в Йошкар-Оле. На выборах в Госдуму в 2021 году партия получила там всего 33,4%, проиграв КПРФ (36,3%). В этом году на выборах в местную гордуму ЕР получила 34 из 35 мандатов.
Единоросс анонсировал, что уже 26-го сентября в партии дадут старт новому политическому сезону. Тогда же сформулируют четкие цели и задачи на выборы в Госдуму. В заключении Перминов заявил: «Надо двигаться и ничего не стесняться. Мы задаем один из самых высоких стандартов избирательных подходов в мире. Это надо развивать и продвигать в партии и партнерские страны, чтобы этим пользовались дружественные нам государства».
Настроение резко изменил секретарь ЦК КПРФ Виктор Царихин. «В ходе избирательной кампании говорить о доверии к избирательной системе и поддержке избирателей — это очень смело. Потому что 47% (явки) с учетом ДЭГ, а также крайне высокая явка на участки, где не было наблюдателей, это то, что подлежит обсуждению. У нашей партии порядка 290 кандидатов потеряли статус зарегистрированных на основании решения судов, потому что началась трактовка устава партии, что совершенно не приемлемо. То, что происходило в Санкт-Петербурге, можно назвать использованием административного аппарата для администрирования избирательных процедур», — заявил коммунист.
КПРФ, по мнению Царихина — единственная оппозиционная партия и вторая политическая сила. На тезис тут же отреагировал замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов. «Желаю Виктору Царихину, чтобы КПРФ оставалась оппозиционной партией всегда. А мы собираемся стать партией власти. Жириновский завещал, что в следующем созыве Госдумы мы должны стать второй фракцией по размеру. Это для коллег-коммунистов камень преткновения», — без лишней скромности отметил депутат.
От «Новых людей» выступал замруководителя партии Александр Даванков. «Работать есть над чем, мы продолжаем учиться парламентскому искусству и искусству побеждать», — описал прошедшую кампанию партиец. Говоря о планах на 2026 год, Даванков выразил уверенность, что «Новые» не только снова войдут в Госдуму, но и расширят там представительство, потому что у партии, в сравнении с 2021-м годом, появились депутаты и работающие отделения в регионах.
В спор оппозиции о том, кто сильнее и влиятельнее, вступила секретарь президиума центрального совета СРЗП Анастасия Павлюченкова. «Несмотря на опросы, давайте все-таки будем оперировать фактами. Та же ЛДПР не занимает второе место в парламенте. По количеству мандатов она занимает четвертое место», — объявила Павлюченкова.
Для нас это была очень сложная кампания, потому что в ряде регионов наших кандидатов в губернаторы не допустили, наши списки (в думы) в ряде регионов также не допустили. Тем не менее, партия подтвердила статус парламентской. Мы стали четвертой партией по количеству полученных мандатов. Мы получили 22 мандата», — объявила Павлюченкова.
Планы на 2026 год она не раскрыла, но анонсировала, что вопрос будет обсуждаться 26-го октября на съезде партии. Она добавила, что «конфигурация очень сильно поменяется», однако не пояснила, что именно имела в виду.
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