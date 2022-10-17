Мобилизованные из «тюменской матрешки» и Перми задали вопросы о выплатах депутату Госдумы

Депутат Госдумы Иван Квитка посетил в Тюмени мобилизованных из Югры, Ямала и Перми

17 октября 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Мобилизованные из Югры, Ямала и Перми проходят подготовку в учебном центре ТВВИКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Госдумы Иван Квитка принял обращения от мобилизованных по поводу единовременных выплат их семьям. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале после посещения учебного центра в Тюмени, в котором проходят боевую подготовку солдаты из Ямала, Югры и Пермского края. «Встретился с мобилизованными, которые проходят боевое слаживание в Тюмени. Ребята прибыли в нашу часть из Югры, Ямала и Пермского края. Получил много обращений. В основном от пермских мобилизованных. Главный вопрос — о единовременных выплатах и оказании помощи семьям. Все вопросы взял в работу», — рассказал Квитка. По словам депутата, мобилизованные обеспечены всем необходимым. «Ребята рассказали, что все обмундирование, которое привезли с собой, уже отправили обратной домой», — добавил народный избранник. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

Депутат Госдумы Иван Квитка принял обращения от мобилизованных по поводу единовременных выплат их семьям. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале после посещения учебного центра в Тюмени, в котором проходят боевую подготовку солдаты из Ямала, Югры и Пермского края. «Встретился с мобилизованными, которые проходят боевое слаживание в Тюмени. Ребята прибыли в нашу часть из Югры, Ямала и Пермского края. Получил много обращений. В основном от пермских мобилизованных. Главный вопрос — о единовременных выплатах и оказании помощи семьям. Все вопросы взял в работу», — рассказал Квитка. По словам депутата, мобилизованные обеспечены всем необходимым. «Ребята рассказали, что все обмундирование, которое привезли с собой, уже отправили обратной домой», — добавил народный избранник. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.