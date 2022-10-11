Супруга челябинского губернатора уехала в Новосибирск

Ирина Текслер обещает привезти в регион самые эффективные практики по работе с трудными подростками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив, супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина вылетела 12 октября в Новосибирск. Как сообщают в пресс-службе фонда, первая леди региона участвует во всероссийском форуме «Подростки 360».

«Сегодня Ирина Текслер и директор фонда Вероника Ливончик участвуют во всероссийском форуме „Подростки 360“, который проходит в Новосибирске. Мероприятие касается вопросов создания сети подростковых центров в субъектах РФ», — рассказали URA.RU в фонде.

Участники обсудили на форуме создание сообщества специалистов, обеспечивающих социализацию и поддержку подростков. А также усиление работы с несовершеннолетними из «группы риска».

«Мы посетили несколько пространств для подростков и молодежи. Нам важно получать новые знания, обмениваться опытом. В Челябинской области собираемся реализовывать самые эффективные практики», — комментирует Ирина Текслер.

Ранее стало известно, что супруга челябинского губернатора готовит творческий номер в рамках благотворительного вечера «Добрые сердца». Мероприятие пройдет 9 ноября в отеле Radisson Blu, а сам номер держится в секрете.