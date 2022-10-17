В Каменске-Уральском осудили полицейских, которые выбивали признания из подростков

Бывшие полицейские вывозили подростков в лес и заставляли копать себе могилы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) дал по три года полицейским, которые выбивали признательные показания из подростков. Информация о приговоре появилась на сайте суда.

«Синарский районный суд Каменска-Уральского вынесен приговор по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — говорится в карточке дела. Суд назначил Алексею Возчикову три года и десять месяцев лишения свободы, Василий Половка, Эмиль Гасанов и Алексей Андреев получили условно по три года лишения свободы с испытательным сроком три года. Кроме этого, мужчинам нельзя будет работать в органах МВД в течение трех лет.

История с издевательством над подростками произошла в 2018 году, когда полицейские решили выбить показания из 15-летней девушки и 17-летнего парня, пытаясь доказать, что они виноваты в краже телефона и банковской карты. Осужденный Андреев наносил одному из подростков удары в лицо подушкой, в которой находились металлические прутья. Также полицейские вывезли парня и девушку в лесопарк, где заставляли их рыть себе могилы.

Ранее бывшего сотрудника ГИБДД Екатеринбурга Владимира Колесникова, которого признавали невиновным в наркоторговле, будут судить еще раз за то же преступление. По версии следствия, полицейский вместе со своим знакомым создавал «закладки» с мефедроном в лесу. Вместе с ним поймали человека без формы МВД, у них нашли больше 200 грамм наркотиков.