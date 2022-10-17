В России придумали новый способ помощи обманутым дольщикам

Генпрокуратура РФ предложила помогать обманутым дольщикам сертификатами

18 октября 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура предложила выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Обманутым дольщикам могут начать выдавать жилищные сертификаты, которые будут ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Такое предложение содержится в законопроекте, разработанном по инициативе Генеральной прокуратуры России. Генпрокуратура предлагает внести поправки в законодательство, восстанавливающие права обманутых дольщиков, передают «Известия». Документы могут дополнить нормой о возможности выдачи дольщикам именных жилищных сертификатов, которые ежегодно будут индексироваться на уровень инфляции. Использовать сертификаты будет можно для приобретения и строительства жилья, взноса на ипотеку или ее погашение и прочих целей. Срок их действия планируют ограничить тремя годами, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В декабре 2021 года власти изменили правила принятия решения о завершении строительства проблемных объектов и его нецелесообразности. Архитектор Вадим Рохлин рассказал о ловушке участия в долевом строительстве.

Обманутым дольщикам могут начать выдавать жилищные сертификаты, которые будут ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Такое предложение содержится в законопроекте, разработанном по инициативе Генеральной прокуратуры России. Генпрокуратура предлагает внести поправки в законодательство, восстанавливающие права обманутых дольщиков, передают «Известия». Документы могут дополнить нормой о возможности выдачи дольщикам именных жилищных сертификатов, которые ежегодно будут индексироваться на уровень инфляции. Использовать сертификаты будет можно для приобретения и строительства жилья, взноса на ипотеку или ее погашение и прочих целей. Срок их действия планируют ограничить тремя годами, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В декабре 2021 года власти изменили правила принятия решения о завершении строительства проблемных объектов и его нецелесообразности. Архитектор Вадим Рохлин рассказал о ловушке участия в долевом строительстве.