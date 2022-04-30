Архитектор рассказал о ловушке участия в долевом строительстве

30 апреля 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Участники долевого строительства могут быть обмануты из-за ухода иностранных компаний, считает Вадим Рохлин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из-за ухода иностранных компаний россияне, участвующие в долевом строительстве, могут столкнуться с массовыми недостроями. Такое мнение высказал архитектор Вадим Рохлин в ходе круглого стола «Импортозамещение в дизайне интерьера и архитектуре». «Из-за проблем, связанных с уходом иностранных компаний, возможно, мы опять столкнемся с недостроями, с условно обманутыми дольщиками. Притом в данном случае застройщики будут и не виноваты во многом, это из-за внешних факторов. Велика вероятность, что многие объекты, которые сейчас находятся на стадии проектирования, так могут на ней и остаться, потому что на моменте реализации их цена будет совсем другая», — передает слова Рохлина агентство «Ридус». Иностранные компании стали массового уходить с российского рынка после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Всего из России ушло более 250 компаний. При этом, по данным опроса ФОМ, 49% опрошенных россиян уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию. Также, согласно результатам опроса SuperJob, 61% россиян поддерживает инициативу на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок, пишет RT. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Из-за ухода иностранных компаний россияне, участвующие в долевом строительстве, могут столкнуться с массовыми недостроями. Такое мнение высказал архитектор Вадим Рохлин в ходе круглого стола «Импортозамещение в дизайне интерьера и архитектуре». «Из-за проблем, связанных с уходом иностранных компаний, возможно, мы опять столкнемся с недостроями, с условно обманутыми дольщиками. Притом в данном случае застройщики будут и не виноваты во многом, это из-за внешних факторов. Велика вероятность, что многие объекты, которые сейчас находятся на стадии проектирования, так могут на ней и остаться, потому что на моменте реализации их цена будет совсем другая», — передает слова Рохлина агентство «Ридус». Иностранные компании стали массового уходить с российского рынка после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Всего из России ушло более 250 компаний. При этом, по данным опроса ФОМ, 49% опрошенных россиян уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию. Также, согласно результатам опроса SuperJob, 61% россиян поддерживает инициативу на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок, пишет RT.