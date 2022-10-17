Текслер обсудил жалобы мобилизованных с омбудсменом, прокурором и военкомом

18 октября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер провел в Челябинске совещание по вопросам мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные в Челябинской области все реже жалуются на состояние здоровья, но растет число обращений, связанных с семейным положением. Об этом 18 октября доложила региональный омбудсмен Юлия Сударенко губернатору Алексею Текслеру на совещании с прокурором Челябинского гарнизона Максимом Самсоновым, военкомом области Андреем Максуровым и вице-губернатором Алексеем Фартыгиным. «Больше всего было жалоб на здоровье, но в последние дни их количество снижается. Растет число жалоб, связанных с семейным положением, в том числе наличием троих детей в возрасте до 16 лет. Нужно предпринимать все, чтобы вернуть многодетных отцов в семьи. Сегодня составим реестр таких обращений, свяжемся с каждой семьей», — цитирует Сударенко пресс-служба главы региона. По ее словам, такая работа сейчас ведется круглосуточно. Также уполномоченный по правам человека высоко оценила взаимодействие с военкоматами и прокуратурой, позволяющее решать вопросы буквально за сутки. «По линии Минобороны отданы специальные указания военкоматам — не призывать имеющих трех и более детей. Мы эту работу начали уже несколько недель назад. Сейчас уже активно возвращаем тех ребят, которые были призваны до этого, и эту деятельность надо продолжить», — акцентировал губернатор. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По заявлению властей региона, в Челябинской области план призыва по ней выполнен на 70%, причем более 20% от мобилизованных являются добровольцами. Для их семей в регионе введен ряд льгот: выплаты на детей, помощь при газификации, оплата обучения, детских садов и другие. Кроме того, часть амуниции и аптечки для уходящих на фронт предоставили власти области. По данным Минобороны, на военную службу планируют призвать 300 тысяч резервистов со всей России.

Мобилизованные в Челябинской области все реже жалуются на состояние здоровья, но растет число обращений, связанных с семейным положением. Об этом 18 октября доложила региональный омбудсмен Юлия Сударенко губернатору Алексею Текслеру на совещании с прокурором Челябинского гарнизона Максимом Самсоновым, военкомом области Андреем Максуровым и вице-губернатором Алексеем Фартыгиным. «Больше всего было жалоб на здоровье, но в последние дни их количество снижается. Растет число жалоб, связанных с семейным положением, в том числе наличием троих детей в возрасте до 16 лет. Нужно предпринимать все, чтобы вернуть многодетных отцов в семьи. Сегодня составим реестр таких обращений, свяжемся с каждой семьей», — цитирует Сударенко пресс-служба главы региона. По ее словам, такая работа сейчас ведется круглосуточно. Также уполномоченный по правам человека высоко оценила взаимодействие с военкоматами и прокуратурой, позволяющее решать вопросы буквально за сутки. «По линии Минобороны отданы специальные указания военкоматам — не призывать имеющих трех и более детей. Мы эту работу начали уже несколько недель назад. Сейчас уже активно возвращаем тех ребят, которые были призваны до этого, и эту деятельность надо продолжить», — акцентировал губернатор. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По заявлению властей региона, в Челябинской области план призыва по ней выполнен на 70%, причем более 20% от мобилизованных являются добровольцами. Для их семей в регионе введен ряд льгот: выплаты на детей, помощь при газификации, оплата обучения, детских садов и другие. Кроме того, часть амуниции и аптечки для уходящих на фронт предоставили власти области. По данным Минобороны, на военную службу планируют призвать 300 тысяч резервистов со всей России.