17 октября 2022

Пермское бизнес-сообщество попросило о брони от мобилизации

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Межрегиональный экспортный форум МЭФ-22. Пермь, опора россии, южанинова ирина
Ирина Южанинова считает, что бизнесу нужна защита от мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Владельцам и ключевым сотрудникам малого и микробизнеса необходимо обеспечить бронь от мобилизации. С таким предложением выступила председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ирина Южанинова.

«Сейчас „Опора России“ для себя ставит одним из важных вопросов — бронь [от мобилизации] для предпринимателей. Для управленцев, ключевых сотрудников вне зависимости от отрасли. Наше предложение: при численности сотрудников 15 человек, чтобы бронь автоматом была у не менее 30%, для компаний численностью до 15 человек — 50%. Странно, что у нас учиться в окопах нельзя, а вести бизнес можно», — заявила она на пресс-конференции, посвященной кредитным каникулам для мобилизованных.

Обращаясь к представителям ЦБ РФ Южанинова спросила, может ли банк посодействовать в этом. Управляющий Отделением Пермь ЦБ Алексей Моночков в ответ согласился, что малый бизнес важен для экономики, но ЦБ не занимается вопросами отсрочек от службы или бронирования. Представители банков отметили, что занимаются реструктуризацией кредитов для мобилизованных, в том числе и для предпринимателей. В банке «Открытие», подчеркнули, что среди их клиентов нет предпринимателей, которым бы пришлось закрыть бизнес из-за мобилизации.

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Владельцам и ключевым сотрудникам малого и микробизнеса необходимо обеспечить бронь от мобилизации. С таким предложением выступила председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ирина Южанинова. «Сейчас „Опора России“ для себя ставит одним из важных вопросов — бронь [от мобилизации] для предпринимателей. Для управленцев, ключевых сотрудников вне зависимости от отрасли. Наше предложение: при численности сотрудников 15 человек, чтобы бронь автоматом была у не менее 30%, для компаний численностью до 15 человек — 50%. Странно, что у нас учиться в окопах нельзя, а вести бизнес можно», — заявила она на пресс-конференции, посвященной кредитным каникулам для мобилизованных. Обращаясь к представителям ЦБ РФ Южанинова спросила, может ли банк посодействовать в этом. Управляющий Отделением Пермь ЦБ Алексей Моночков в ответ согласился, что малый бизнес важен для экономики, но ЦБ не занимается вопросами отсрочек от службы или бронирования. Представители банков отметили, что занимаются реструктуризацией кредитов для мобилизованных, в том числе и для предпринимателей. В банке «Открытие», подчеркнули, что среди их клиентов нет предпринимателей, которым бы пришлось закрыть бизнес из-за мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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