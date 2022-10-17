Пермское бизнес-сообщество попросило о брони от мобилизации

18 октября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Ирина Южанинова считает, что бизнесу нужна защита от мобилизации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Владельцам и ключевым сотрудникам малого и микробизнеса необходимо обеспечить бронь от мобилизации. С таким предложением выступила председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ирина Южанинова. «Сейчас „Опора России“ для себя ставит одним из важных вопросов — бронь [от мобилизации] для предпринимателей. Для управленцев, ключевых сотрудников вне зависимости от отрасли. Наше предложение: при численности сотрудников 15 человек, чтобы бронь автоматом была у не менее 30%, для компаний численностью до 15 человек — 50%. Странно, что у нас учиться в окопах нельзя, а вести бизнес можно», — заявила она на пресс-конференции, посвященной кредитным каникулам для мобилизованных. Обращаясь к представителям ЦБ РФ Южанинова спросила, может ли банк посодействовать в этом. Управляющий Отделением Пермь ЦБ Алексей Моночков в ответ согласился, что малый бизнес важен для экономики, но ЦБ не занимается вопросами отсрочек от службы или бронирования. Представители банков отметили, что занимаются реструктуризацией кредитов для мобилизованных, в том числе и для предпринимателей. В банке «Открытие», подчеркнули, что среди их клиентов нет предпринимателей, которым бы пришлось закрыть бизнес из-за мобилизации.

Владельцам и ключевым сотрудникам малого и микробизнеса необходимо обеспечить бронь от мобилизации. С таким предложением выступила председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ирина Южанинова. «Сейчас „Опора России“ для себя ставит одним из важных вопросов — бронь [от мобилизации] для предпринимателей. Для управленцев, ключевых сотрудников вне зависимости от отрасли. Наше предложение: при численности сотрудников 15 человек, чтобы бронь автоматом была у не менее 30%, для компаний численностью до 15 человек — 50%. Странно, что у нас учиться в окопах нельзя, а вести бизнес можно», — заявила она на пресс-конференции, посвященной кредитным каникулам для мобилизованных. Обращаясь к представителям ЦБ РФ Южанинова спросила, может ли банк посодействовать в этом. Управляющий Отделением Пермь ЦБ Алексей Моночков в ответ согласился, что малый бизнес важен для экономики, но ЦБ не занимается вопросами отсрочек от службы или бронирования. Представители банков отметили, что занимаются реструктуризацией кредитов для мобилизованных, в том числе и для предпринимателей. В банке «Открытие», подчеркнули, что среди их клиентов нет предпринимателей, которым бы пришлось закрыть бизнес из-за мобилизации.