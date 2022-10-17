Мобилизованным из ХМАО могут предоставить отпуск

18 октября 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Отпуск по личным причинам может быть предоставлен в исключительном случае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованным из ХМАО могут предоставить отпуск по личным обстоятельствам в исключительном случае по решению командира. Об этом URA.RU узнало из доклада военного комиссара ХМАО Романа Вуколова на открытом заседания мобилизационной комиссии, трансляция которого велась в официальном аккаунте губернатора ХМАО Наталья Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «В соответствии с пунктом 10, статьи 11 федерального закона от 1998 года „О статусе военнослужащего“ отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток предоставляется в исключительных случаях. Когда присутствие военнослужащего в семье необходимо. По решению командира воинской части все это будет возможно. Необходимо будет обратиться к командиру части и представить соответствующие документы», — сказал Вуколов.



Комментарий прозвучал в ответ на вопрос беременной жены мобилизованного, которая хотела бы, чтобы после ее родов муж смог приехать на выписку из роддома и посмотреть на новорожденного. Военком поставил в известность, что переподготовку в сибирских учебных центрах мобилизованные из Югры проходят около месяца. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО пройдут десятидневную тренировку в районах, граничащих со специальной военной операцией на Украине. На полигонах Южного и Западного военных округов. Родственники мобилизованных пишут, что югорчан через 10 дней отправят на Украину. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованным из ХМАО могут предоставить отпуск по личным обстоятельствам в исключительном случае по решению командира. Об этом URA.RU узнало из доклада военного комиссара ХМАО Романа Вуколова на открытом заседания мобилизационной комиссии, трансляция которого велась в официальном аккаунте губернатора ХМАО Наталья Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «В соответствии с пунктом 10, статьи 11 федерального закона от 1998 года „О статусе военнослужащего“ отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток предоставляется в исключительных случаях. Когда присутствие военнослужащего в семье необходимо. По решению командира воинской части все это будет возможно. Необходимо будет обратиться к командиру части и представить соответствующие документы», — сказал Вуколов. Комментарий прозвучал в ответ на вопрос беременной жены мобилизованного, которая хотела бы, чтобы после ее родов муж смог приехать на выписку из роддома и посмотреть на новорожденного. Военком поставил в известность, что переподготовку в сибирских учебных центрах мобилизованные из Югры проходят около месяца. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО пройдут десятидневную тренировку в районах, граничащих со специальной военной операцией на Украине. На полигонах Южного и Западного военных округов. Родственники мобилизованных пишут, что югорчан через 10 дней отправят на Украину. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.