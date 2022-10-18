18 октября 2022

Мобилизованный из ХМАО раскрыл, в чем больше всего нуждаются солдаты в учебках

Мобилизованный из ХМАО: больше всего не хватает тактических перчаток и теплых жилетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец из ХМАО рассказал, что не хватает теплых, непродуваемых жилетов Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованный из ХМАО раскрыл, чего больше всего бойцам не хватает тактических перчаток и утепленных жилетов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала родственница одного из бойцов.

«Больше всего не хватает тактических перчаток с пластиковой вставкой в районе костяшек. На втором месте непродуваемые, теплые жилеты, которые можно надеть как на форму, так и под бушлат», — передала пожелания мобилизованного женщина.

Ранее URA.RU рассказывало, что дефицит амуниции и снаряжения появился из-за того, что многие компании были не готовы к частичной мобилизации и, соответственно, к резкому скачку спроса на военную и тактическую одежду. Заводы были не готовы шить такое количество дополнительных товаров.

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Мобилизованный из ХМАО раскрыл, чего больше всего бойцам не хватает тактических перчаток и утепленных жилетов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала родственница одного из бойцов. «Больше всего не хватает тактических перчаток с пластиковой вставкой в районе костяшек. На втором месте непродуваемые, теплые жилеты, которые можно надеть как на форму, так и под бушлат», — передала пожелания мобилизованного женщина. Ранее URA.RU рассказывало, что дефицит амуниции и снаряжения появился из-за того, что многие компании были не готовы к частичной мобилизации и, соответственно, к резкому скачку спроса на военную и тактическую одежду. Заводы были не готовы шить такое количество дополнительных товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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