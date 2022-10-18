Мобилизованный из ХМАО раскрыл, в чем больше всего нуждаются солдаты в учебках

Мобилизованный из ХМАО раскрыл, чего больше всего бойцам не хватает тактических перчаток и утепленных жилетов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала родственница одного из бойцов.
«Больше всего не хватает тактических перчаток с пластиковой вставкой в районе костяшек. На втором месте непродуваемые, теплые жилеты, которые можно надеть как на форму, так и под бушлат», — передала пожелания мобилизованного женщина.
Ранее URA.RU рассказывало, что дефицит амуниции и снаряжения появился из-за того, что многие компании были не готовы к частичной мобилизации и, соответственно, к резкому скачку спроса на военную и тактическую одежду. Заводы были не готовы шить такое количество дополнительных товаров.
Мобилизованный из ХМАО раскрыл, чего больше всего бойцам не хватает тактических перчаток и утепленных жилетов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала родственница одного из бойцов. «Больше всего не хватает тактических перчаток с пластиковой вставкой в районе костяшек. На втором месте непродуваемые, теплые жилеты, которые можно надеть как на форму, так и под бушлат», — передала пожелания мобилизованного женщина. Ранее URA.RU рассказывало, что дефицит амуниции и снаряжения появился из-за того, что многие компании были не готовы к частичной мобилизации и, соответственно, к резкому скачку спроса на военную и тактическую одежду. Заводы были не готовы шить такое количество дополнительных товаров.