19 октября 2022

Командир «Ахмата» доложил о продвижении спецназа в Соледаре

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, стрельба, война, добровольцы, выстрел, спецоперация, чвк, сво, наемники
Чеченский спецназ «Ахмат» продвигается в Соледаре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы спецназа «Ахмат» и народной милиции ЛНР за сутки продвинулись на километр в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами спецназа «Ахмат» на данном направлении.

«Мы каждый день двигаемся вперед. Только за вчерашний день в Соледаре мы продвинулись на расстояние порядка одного километра», — рассказал Алаудинов в беседе с РИА Новости. Он пояснил, что для продвижения в условиях города это является очень хорошим результатом.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Главными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. В среду ВСУ после артиллерийской подготовки перешли в наступление в районе Новой Каменки (Херсонская область). Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявлял, что российские войска готовы отразить удары украинской армии и начать контрнаступление.

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Бойцы спецназа «Ахмат» и народной милиции ЛНР за сутки продвинулись на километр в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами спецназа «Ахмат» на данном направлении. «Мы каждый день двигаемся вперед. Только за вчерашний день в Соледаре мы продвинулись на расстояние порядка одного километра», — рассказал Алаудинов в беседе с РИА Новости. Он пояснил, что для продвижения в условиях города это является очень хорошим результатом. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Главными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. В среду ВСУ после артиллерийской подготовки перешли в наступление в районе Новой Каменки (Херсонская область). Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявлял, что российские войска готовы отразить удары украинской армии и начать контрнаступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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