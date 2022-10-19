Командир «Ахмата» доложил о продвижении спецназа в Соледаре

20 октября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Чеченский спецназ «Ахмат» продвигается в Соледаре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы спецназа «Ахмат» и народной милиции ЛНР за сутки продвинулись на километр в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами спецназа «Ахмат» на данном направлении. «Мы каждый день двигаемся вперед. Только за вчерашний день в Соледаре мы продвинулись на расстояние порядка одного километра», — рассказал Алаудинов в беседе с РИА Новости. Он пояснил, что для продвижения в условиях города это является очень хорошим результатом. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Главными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. В среду ВСУ после артиллерийской подготовки перешли в наступление в районе Новой Каменки (Херсонская область). Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявлял, что российские войска готовы отразить удары украинской армии и начать контрнаступление.

Бойцы спецназа «Ахмат» и народной милиции ЛНР за сутки продвинулись на километр в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами спецназа «Ахмат» на данном направлении. «Мы каждый день двигаемся вперед. Только за вчерашний день в Соледаре мы продвинулись на расстояние порядка одного километра», — рассказал Алаудинов в беседе с РИА Новости. Он пояснил, что для продвижения в условиях города это является очень хорошим результатом. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Главными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. В среду ВСУ после артиллерийской подготовки перешли в наступление в районе Новой Каменки (Херсонская область). Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявлял, что российские войска готовы отразить удары украинской армии и начать контрнаступление.