Командир «Ахмата» доложил о продвижении спецназа в Соледаре

Бойцы спецназа «Ахмат» и народной милиции ЛНР за сутки продвинулись на километр в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами спецназа «Ахмат» на данном направлении.
«Мы каждый день двигаемся вперед. Только за вчерашний день в Соледаре мы продвинулись на расстояние порядка одного километра», — рассказал Алаудинов в беседе с РИА Новости. Он пояснил, что для продвижения в условиях города это является очень хорошим результатом.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Главными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. В среду ВСУ после артиллерийской подготовки перешли в наступление в районе Новой Каменки (Херсонская область). Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявлял, что российские войска готовы отразить удары украинской армии и начать контрнаступление.
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Бойцы спецназа «Ахмат» и народной милиции ЛНР за сутки продвинулись на километр в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами спецназа «Ахмат» на данном направлении. «Мы каждый день двигаемся вперед. Только за вчерашний день в Соледаре мы продвинулись на расстояние порядка одного километра», — рассказал Алаудинов в беседе с РИА Новости. Он пояснил, что для продвижения в условиях города это является очень хорошим результатом. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Главными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. В среду ВСУ после артиллерийской подготовки перешли в наступление в районе Новой Каменки (Херсонская область). Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявлял, что российские войска готовы отразить удары украинской армии и начать контрнаступление.