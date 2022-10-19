Сенатор из ХМАО поддержал идею создания именного батальона «Югра»

20 октября 2022 в 21:36 Размер текста - 17 +

Новое боевое подразделение возглавит обладатель крапового берета Дмитрий Аксенов, ветеран спецназа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков поддержал создание именного батальона «Югра». В своем telegram-канале он сообщил, что с этим вопросом к нему во время рабочей поездки обратились военнослужащие, проходящие боевое слаживание в гарнизоне Елани. «Ребята вышли на меня с предложением сформировать из них именной батальон „Югра“. Добровольцы сообщили мне, что целиком и полностью доверяют своему командиру Дмитрию Аксенову и готовы под его руководством выполнять любые поставленные боевые задачи», — отметил сенатор. Майор Аксенов является ветераном спецназа и обладателем крапового берета. «За две недели интенсивных занятий он сумел объединить вокруг себя совершенно разных людей в единый коллектив», — подчеркнул Исаков. Выбрать шеврон нового подразделения мобилизованные югорчане предложили в ходе конкурса, чтобы принять участие в разработке могли все желающие. Ранее URA.RU сообщало о посещении Исаковым военного госпиталя. Сенатор ездил туда, чтобы навестить солдат, раненных на передовой. Тогда политик отметил работу врачей, назвав их высококлассными специалистами, которым не безразличны судьбы людей. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков поддержал создание именного батальона «Югра». В своем telegram-канале он сообщил, что с этим вопросом к нему во время рабочей поездки обратились военнослужащие, проходящие боевое слаживание в гарнизоне Елани. «Ребята вышли на меня с предложением сформировать из них именной батальон „Югра“. Добровольцы сообщили мне, что целиком и полностью доверяют своему командиру Дмитрию Аксенову и готовы под его руководством выполнять любые поставленные боевые задачи», — отметил сенатор. Майор Аксенов является ветераном спецназа и обладателем крапового берета. «За две недели интенсивных занятий он сумел объединить вокруг себя совершенно разных людей в единый коллектив», — подчеркнул Исаков. Выбрать шеврон нового подразделения мобилизованные югорчане предложили в ходе конкурса, чтобы принять участие в разработке могли все желающие. Ранее URA.RU сообщало о посещении Исаковым военного госпиталя. Сенатор ездил туда, чтобы навестить солдат, раненных на передовой. Тогда политик отметил работу врачей, назвав их высококлассными специалистами, которым не безразличны судьбы людей. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.