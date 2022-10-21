Изображение салата, которым Медведев троллил Трасс, появилось на здании британского парламента

Кочан салата, разлагающийся за 35 дней победил Трасс, после ее прекращения цепляться за властьArne Dedert/dpa/picture-alliance/ТАСС
Изображение салата, который «соревновался» с бывшим премьер-министром Великобритании Лиз Трасс в том, кто дольше продержится, появился на стене Биг-Бена. Об этом сообщает Daily Star.
«Победивший салат Daily Star 60p, который пережил бывшего премьер-министра Лиз Трасс, попал в Палату общин — с его лицом, сияющим на знаменитых стенах Вестминстерского дворца этим вечером», — написали в издании. Там также добавили, что салат «выиграл гонку», так как Трасс наконец-то перестала цепляться за власть после своих провалов.
Ранее на youtube-канале Daily Star начали принимать ставки, кто дольше продержится — Лиз Трасс или Кочан салата, который разлагается за 35 дней. Заместитель представителя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил кочан салата с победой после отставки Трасс, сообщает MK.RU. «Троллинг» со стороны Медведева оценил и директор «SpaceX» Илон Маск.
Фото: Daily Star
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Изображение салата, который «соревновался» с бывшим премьер-министром Великобритании Лиз Трасс в том, кто дольше продержится, появился на стене Биг-Бена. Об этом сообщает Daily Star. «Победивший салат Daily Star 60p, который пережил бывшего премьер-министра Лиз Трасс, попал в Палату общин — с его лицом, сияющим на знаменитых стенах Вестминстерского дворца этим вечером», — написали в издании. Там также добавили, что салат «выиграл гонку», так как Трасс наконец-то перестала цепляться за власть после своих провалов. Ранее на youtube-канале Daily Star начали принимать ставки, кто дольше продержится — Лиз Трасс или Кочан салата, который разлагается за 35 дней. Заместитель представителя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил кочан салата с победой после отставки Трасс, сообщает MK.RU. «Троллинг» со стороны Медведева оценил и директор «SpaceX» Илон Маск.