Власти усиливают охрану свердловских школ

Конкретные предпринятые меры замгубернатора не назвал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

После теракта в школе Ижевска свердловские власти усиливают охрану образовательных учреждений региона. Об этом заявил замгубернатора по соцполитике Павел Креков, комментируя ограничения, связанные с базовым режимом готовности, объявленным президентом РФ Владимиром Путиным 19 октября.

«[Что касается охраны заводов, то] у нас достаточно много серьезных промышленных объектов и охрана там достаточно серьезная тоже. С другой стороны, к сожалению, у нас произошло несколько событий, которые и так вынуждают серьезнее заняться вопросами охраны, например, образовательных учреждений. Я имею в виду теракт, который произошел совсем недавно в одном из регионов. Поэтому к усилению охраны нас жизнь и без базового режима давно подталкивала, и мы этим серьезно занимаемся сейчас», — сказал Креков в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Екатеринбург». Дополнительных подробностей чиновник не привел.

Теракт в средней школе №88 Ижевска произошел утром 26 сентября. В результате стрельбы, которую открыл 34-летний Артем Казанцев погибли 17 человек (11 из них — дети), еще 23 человека (включая 21 ребенка) получили ранения. Сам Казанцев покончил с собой.

Базовый режим готовности предполагает усиление охраны общественного порядка, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Кроме того, меняется функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Указом Куйвашева уже создан оперативный штаб для решения новых задач.