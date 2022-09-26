Глава Удмуртии сообщил о десятках детей, погибших и раненных в теракте

Во время атаки на школу в Ижевске погибли 13 человек, девять из них — дети. Об этом сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов.
«13 погибших, девять из них — дети. 23 раненых, из них 20 — дети», — сказал Бречалов в видеообращении, опубликованном в его личном telegram-канале.
Мужчина в черной одежде устроил стрельбу в одной из городских школ утром 26 сентября, после чего покончил с собой. По информации Следственного комитета РФ, стрелявший был выпускником школы, в которой совершил теракт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии.
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Во время атаки на школу в Ижевске погибли 13 человек, девять из них — дети. Об этом сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов. «13 погибших, девять из них — дети. 23 раненых, из них 20 — дети», — сказал Бречалов в видеообращении, опубликованном в его личном telegram-канале. Мужчина в черной одежде устроил стрельбу в одной из городских школ утром 26 сентября, после чего покончил с собой. По информации Следственного комитета РФ, стрелявший был выпускником школы, в которой совершил теракт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии. Позже стало известно, что нападавший не стоял на учете в Росгвардии в качестве владельца оружия. При этом мужчина был на учете в психоневрологическом диспансере, передает «Национальная служба новостей».