20 октября 2022

В Челябинской области усилят охрану оборонных предприятий и объектов Росатома

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецназ МВД РФ. Челябинск, автоматчик, учения, полиция, оцепление, мвд рф, спецназ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить охрану стратегических объектов и учреждений образования Фото:
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В Челябинской области усилят охрану военных заводов, плотин, предприятий энергетического комплекса и объектов в «закрытых городах» Росатома. Такое решение принял оперативный штаб под руководством губернатора Алексея Текслера, сообщили 21 октября URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Будет усилена охрана оборонных предприятий, промышленных объектов, включая объекты в закрытых административно-территориальных образованиях системы Росатома, а также гидросооружений, объектов электро- и теплоэнергетики. Также пройдут дополнительные проверки на объектах, наиболее уязвимых для террористов. Это образовательные организации, учреждения культуры и спорта, транспортные предприятия, а также объекты, подлежащие территориальной обороне, медицинские учреждения, котельные, системы водоснабжения и водоотведения», — пояснили в пресс-службе главы региона.

Президент РФ Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении на территории ряда регионов, в том числе в Челябинской области, базового режима. Согласно указу, губернаторы получают полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения от ЧС и полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ. Главы регионов должны создать оперативные штабы. В новых регионах России, ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья введено военное положение.

В тот же день челябинский губернатор Алексей Текслер дал поручение создать в регионе штаб территориальной обороны. Он включает представителей Минобороны РФ, руководство региональных органов МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, сотрудников органов публичной власти.

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В Челябинской области усилят охрану военных заводов, плотин, предприятий энергетического комплекса и объектов в «закрытых городах» Росатома. Такое решение принял оперативный штаб под руководством губернатора Алексея Текслера, сообщили 21 октября URA.RU в пресс-службе главы региона. «Будет усилена охрана оборонных предприятий, промышленных объектов, включая объекты в закрытых административно-территориальных образованиях системы Росатома, а также гидросооружений, объектов электро- и теплоэнергетики. Также пройдут дополнительные проверки на объектах, наиболее уязвимых для террористов. Это образовательные организации, учреждения культуры и спорта, транспортные предприятия, а также объекты, подлежащие территориальной обороне, медицинские учреждения, котельные, системы водоснабжения и водоотведения», — пояснили в пресс-службе главы региона. Президент РФ Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении на территории ряда регионов, в том числе в Челябинской области, базового режима. Согласно указу, губернаторы получают полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения от ЧС и полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ. Главы регионов должны создать оперативные штабы. В новых регионах России, ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья введено военное положение. В тот же день челябинский губернатор Алексей Текслер дал поручение создать в регионе штаб территориальной обороны. Он включает представителей Минобороны РФ, руководство региональных органов МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, сотрудников органов публичной власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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