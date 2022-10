Две свердловчанки заняли призовые места в международном конкурсе красоты. Фото

Уральские девушки заняли второе и третье место на конкурсе красоты Фото: страница Александры Пирожковой в соцсети «ВКонтакте» Александра Пирожкова из Екатеринбурга и Юлия Волкова из Первоуральска (Свердловская область) заняли призовые места в международном конкурсе красоты Princess of the Globe—2022, который проходил в Турции, в городе Кушадасы. Об этом девушки рассказали в своих соцсетях. «Месяц назад не могла и подумать, что буду участвовать в международном конкурсе красоты, где стану „Мисс талант-2022“ и займу третье место. Это был самый яркий момент за этот год», — поделилась эмоциями Александра. «Получила статус „Мисс шарм“. Заняла второе место в Princess of the Globe—2022», — написала Юлия. Конкурс проходил с 11 по 21 октября. Его главными целями, по мнению президента конкурса Ашота Хачатуряна, является объединение талантливых людей, демонстрация творческих достижений участников, повышение уровня квалификации и обмен опытом. До старта конкурса Хачатурян заявлял, что создаст все необходимые условия для участниц. «Вас ждут высококачественные фотосессии, райские условия проживания, бесплатные бары, подарки и главное — безопасность и комфорт», — написал президент конкурса на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о конкурсе красоты, где выбирали «Мисс Екатеринбург-2022». Посмотрите яркий фоторепортаж URA.RU. Юлия Волкова (справа) и Александра Пирожкова (слева) Фото: соцсети Александры Пирожковой Наши призеры с директором Анастасией Офицеровой (по центру) Фото: страница Александры Пирожковой в соцсети «ВКонтакте» На конкурсе Александра выступила в образе Хозяйки Медной горы Фото: соцсети Александры Пирожковой

