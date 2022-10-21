21 октября 2022

В Пермском крае волки чуть не задрали собаку

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, зоопарк, волк, клетка
Волков было трое Фото:

В селе Покча Пермского края волки чуть не задрали собаку. Пост об этом опубликовали в паблике «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью в с. Покча собаку моей бабушки чуть не задрали волки. Хорошо, что бабушка услышала визг, не побоялась, вышла и спугнула их», — написано в посте.

Всего было три волка. По словам пользователя, опубликовавшего пост, вблизи дома были исхожены все огороды.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае волки задрали домашних животных. В деревне Средняя Еловского муниципального округа волки задрали овцу, барана и козу.

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В селе Покча Пермского края волки чуть не задрали собаку. Пост об этом опубликовали в паблике «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня ночью в с. Покча собаку моей бабушки чуть не задрали волки. Хорошо, что бабушка услышала визг, не побоялась, вышла и спугнула их», — написано в посте. Всего было три волка. По словам пользователя, опубликовавшего пост, вблизи дома были исхожены все огороды. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае волки задрали домашних животных. В деревне Средняя Еловского муниципального округа волки задрали овцу, барана и козу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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