В Пермском крае волки чуть не задрали собаку

Волков было трое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Покча Пермского края волки чуть не задрали собаку. Пост об этом опубликовали в паблике «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью в с. Покча собаку моей бабушки чуть не задрали волки. Хорошо, что бабушка услышала визг, не побоялась, вышла и спугнула их», — написано в посте.

Всего было три волка. По словам пользователя, опубликовавшего пост, вблизи дома были исхожены все огороды.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае волки задрали домашних животных. В деревне Средняя Еловского муниципального округа волки задрали овцу, барана и козу.