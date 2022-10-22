В Екатеринбурге прошли новые отправки мобилизованных (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Екатеринбурга месяц ждал повестку, чтобы отправиться на специальную военную операцию. Вместе с несколькими десятками мобилизованных из Кировского района он наконец отправился на учебную подготовку. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мне исполнилось 34 года в октябре, повестку ждал месяц. Номер моей военно-учетной специальности совпал [с тем, который требуется в рамках частичной мобилизации]. Правда, она не в числе первых, а 12-я, но вот и моя очередь подошла. Настроение боевое, кому-то надо [родину защищать]. Не я, так кто-то другой пойдет», — поделился один из мобилизованных.

Среди его знакомых есть те, кто получил повестку раньше него. Друг уже месяц находится на военных сборах и рассказывает, что его все устраивает, пару раз даже ходил в увольнение на сутки.

Всего возле Кировского военкомата собралось порядка 150 человек — это и мобилизованные, и родственники, которые пришли провожать. Отправки были также и в других районах Екатеринбурга. Из Чкаловского военкомата отправили порядка 20 мобилизованных. На месте развернули штаб, где присутствующие могли подкрепиться.

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. В общей сложности призвать на военную службу для участия в спецоперации планируется 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.