Глава пермского города заплатит жителям за добычу волков

За одного добытого зверя администрация округа выплачивает 13 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Чердынского городского округа Анна Батагова подписала распоряжение о выплате за добычу волков после нападения на собаку в селе Покча. Об этом глава сообщила у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Подписала распоряжения на выплату денежного вознаграждения за добычу 4 волков. Ранее такая выплата была произведена еще за добычу 4 волков», — написала Батагова.

Мэр напомнила, что в округе еще в 2021 году была принята местная мера поддержки в дополнение к региональной по борьбе с волками. За одного зверя охотникам полагается награда в 13 тысяч рублей из местного бюджета и 23 тысячи рублей из краевого. Со следующего года для охотников будет предусмотрена награда только из регионального бюджета.

Ранее жители села Покча сообщали в соцсетях о нападении стаи волков на собаку в одном из местных дворов. Питомца от хищных зверей смогла отбить бабушка.