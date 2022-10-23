23 октября 2022
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21 октября 2022

Глава пермского города заплатит жителям за добычу волков

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, вольер, зоопарк, волк, клетка, животное в клетке
За одного добытого зверя администрация округа выплачивает 13 тысяч рублей Фото:

Глава Чердынского городского округа Анна Батагова подписала распоряжение о выплате за добычу волков после нападения на собаку в селе Покча. Об этом глава сообщила у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Подписала распоряжения на выплату денежного вознаграждения за добычу 4 волков. Ранее такая выплата была произведена еще за добычу 4 волков», — написала Батагова.

Мэр напомнила, что в округе еще в 2021 году была принята местная мера поддержки в дополнение к региональной по борьбе с волками. За одного зверя охотникам полагается награда в 13 тысяч рублей из местного бюджета и 23 тысячи рублей из краевого. Со следующего года для охотников будет предусмотрена награда только из регионального бюджета.

Ранее жители села Покча сообщали в соцсетях о нападении стаи волков на собаку в одном из местных дворов. Питомца от хищных зверей смогла отбить бабушка.

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Глава Чердынского городского округа Анна Батагова подписала распоряжение о выплате за добычу волков после нападения на собаку в селе Покча. Об этом глава сообщила у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». «Подписала распоряжения на выплату денежного вознаграждения за добычу 4 волков. Ранее такая выплата была произведена еще за добычу 4 волков», — написала Батагова. Мэр напомнила, что в округе еще в 2021 году была принята местная мера поддержки в дополнение к региональной по борьбе с волками. За одного зверя охотникам полагается награда в 13 тысяч рублей из местного бюджета и 23 тысячи рублей из краевого. Со следующего года для охотников будет предусмотрена награда только из регионального бюджета. Ранее жители села Покча сообщали в соцсетях о нападении стаи волков на собаку в одном из местных дворов. Питомца от хищных зверей смогла отбить бабушка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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