23 октября 2022

Из Снежинска отправили очередную группу мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск
Мобилизованных проводили в торжественной обстановке Фото:
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Мобилизация в России

Из Снежинска (Челябинская область) 24 октября отправили очередную группу мобилизованных жителей. Как сообщил URA.RU мэр города Андрей Пульников, для них организовали митинг концерт.

«Это уже шестая отправка мобилизованных из города. Для них организуем митинг-концерт. В торжественной обстановке отправим наших ребят на боевое слаживание. Среди мобилизованных есть и добровольцы», — сообщил URA.RU Пульников.

Про точное количество мобилизованных глава города не сообщил. Также он воздержался от подробностей о месте проведения боевого слаживания. Издание «ОТВ-Снежинск» в социальных сетях сообщило, что 24 октября мобилизовали около 30 человек. Примерно половина из них — добровольцы. Их отправили в военный городок в Чебаркуль, где они пройдут боевое слаживание.

Власти города оказывают помощь семьям мобилизованных. Так в городе появился детский сад с круглосуточными группами. Дети мобилизованных граждан могут посещать их бесплатно. Для школьников и студентов предложил льготы Снежинский физико-технический институт (НИЯУ МИФИ). Вуз бесплатно обучит студентов, чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации. Также на базе института бесплатно подготовят школьников к ЕГЭ.

Частичная мобилизация продолжается второй месяц. По последним заявлениям министра обороны РФ Сергея Шойгу, свыше 200 тысяч граждан прибыло в войска. Некоторые группы уже прошли боевое слаживания и отправились в зону СВО.

Для мобилизованных устроили митинг-концерт
Фото:

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Из Снежинска (Челябинская область) 24 октября отправили очередную группу мобилизованных жителей. Как сообщил URA.RU мэр города Андрей Пульников, для них организовали митинг концерт. «Это уже шестая отправка мобилизованных из города. Для них организуем митинг-концерт. В торжественной обстановке отправим наших ребят на боевое слаживание. Среди мобилизованных есть и добровольцы», — сообщил URA.RU Пульников. Про точное количество мобилизованных глава города не сообщил. Также он воздержался от подробностей о месте проведения боевого слаживания. Издание «ОТВ-Снежинск» в социальных сетях сообщило, что 24 октября мобилизовали около 30 человек. Примерно половина из них — добровольцы. Их отправили в военный городок в Чебаркуль, где они пройдут боевое слаживание. Власти города оказывают помощь семьям мобилизованных. Так в городе появился детский сад с круглосуточными группами. Дети мобилизованных граждан могут посещать их бесплатно. Для школьников и студентов предложил льготы Снежинский физико-технический институт (НИЯУ МИФИ). Вуз бесплатно обучит студентов, чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации. Также на базе института бесплатно подготовят школьников к ЕГЭ. Частичная мобилизация продолжается второй месяц. По последним заявлениям министра обороны РФ Сергея Шойгу, свыше 200 тысяч граждан прибыло в войска. Некоторые группы уже прошли боевое слаживания и отправились в зону СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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