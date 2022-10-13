В Снежинcке из-за мобилизации открылся круглосуточный детский сад

В Снежинске (Челябинская область) из-за частичной мобилизации открыли круглосуточный детский сад. Как сообщает пресс-служба администрации города, работа детсада направлена на помощь семьям с детьми в непростое время.
«Есть возможность устроить своих детей в круглосуточные группы, открытые в детском саду № 6 „Одуванчик“. Стоимость пребывания ребенка саду составляет 94 рубля в день, включая ужин. Для детей мобилизованных граждан услуги по присмотру и уходу предоставляются бесплатно», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Снежинска.
По будням дети смогут жить, обучаться и развлекаться в стенах детсада. В круглосуточных группах проводятся утренние и вечерние гигиенические процедуры. Детей в эти группы можно привести в любое время суток. Им предоставят пятиразовое питание.
Другое образовательное учреждение города, Физико-технический институт (НИЯУ МИФИ) объявил, что оплатит обучение студентам, чьи родители были мобилизованы. Также институт пригласил на бесплатные курсы школьников для подготовки к ЕГЭ.
Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября, затронет около 300 тысяч военнообязанных граждан. Мужчин на время СВО заберут из семей. Для таких семей правительство страны выделило ряд мер поддержки.
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