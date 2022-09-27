Челябинский институт бесплатно обучит детей мобилизованных граждан

Снежинский физико-технический институт (НИЯУ МИФИ) в Челябинской области возьмет на себя оплату образования детей, родителей которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Как сообщает пресс-служба вуза, студенты, находящиеся на платной форме обучения, смогут учиться бесплатно.
«НИЯУ МИФИ принял решение предоставить возможность бесплатно учиться в ядерном университете всем своим студентам платной формы обучения, чьи родители мобилизованы в рамках СВО. Это относится и к московской площадке, и к филиалам, к высшему образованию и к колледжу», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета.
Там отметили, что также дети мобилизованных граждан смогут бесплатно посещать физико-техническую школу института. Там дети пройдут необходимый курс подготовки к ЕГЭ. В школе готовы обеспечить индивидуальную программу сопровождения абитуриентов по предметам физика, профильная математика и информатика.
По информации «ОТВ-Снежинск» из города третий день отправляются команды мобилизованных. В городе располагается федеральный ядерный центр, входящий в структуру «Росатома». Как сообщил директор компании Алексей Лихачев, определенная часть сотрудников центра будет мобилизована, им будет оказана финансовая поддержка.
Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они пройдут необходимое боевое слаживание и будут направлены в зону СВО.
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