Челябинский институт бесплатно обучит детей мобилизованных граждан

Челябинский институт НИЯУ МИФИ бесплатно обучит детей мобилизованных граждан

28 сентября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

НИЯУ МИФИ оплатит обучение студентов, чьи родители попали под частичную мобилизацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Снежинский физико-технический институт (НИЯУ МИФИ) в Челябинской области возьмет на себя оплату образования детей, родителей которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Как сообщает пресс-служба вуза, студенты, находящиеся на платной форме обучения, смогут учиться бесплатно. «НИЯУ МИФИ принял решение предоставить возможность бесплатно учиться в ядерном университете всем своим студентам платной формы обучения, чьи родители мобилизованы в рамках СВО. Это относится и к московской площадке, и к филиалам, к высшему образованию и к колледжу», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета. Там отметили, что также дети мобилизованных граждан смогут бесплатно посещать физико-техническую школу института. Там дети пройдут необходимый курс подготовки к ЕГЭ. В школе готовы обеспечить индивидуальную программу сопровождения абитуриентов по предметам физика, профильная математика и информатика. По информации «ОТВ-Снежинск» из города третий день отправляются команды мобилизованных. В городе располагается федеральный ядерный центр, входящий в структуру «Росатома». Как сообщил директор компании Алексей Лихачев, определенная часть сотрудников центра будет мобилизована, им будет оказана финансовая поддержка. Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они пройдут необходимое боевое слаживание и будут направлены в зону СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Снежинский физико-технический институт (НИЯУ МИФИ) в Челябинской области возьмет на себя оплату образования детей, родителей которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Как сообщает пресс-служба вуза, студенты, находящиеся на платной форме обучения, смогут учиться бесплатно. «НИЯУ МИФИ принял решение предоставить возможность бесплатно учиться в ядерном университете всем своим студентам платной формы обучения, чьи родители мобилизованы в рамках СВО. Это относится и к московской площадке, и к филиалам, к высшему образованию и к колледжу», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета. Там отметили, что также дети мобилизованных граждан смогут бесплатно посещать физико-техническую школу института. Там дети пройдут необходимый курс подготовки к ЕГЭ. В школе готовы обеспечить индивидуальную программу сопровождения абитуриентов по предметам физика, профильная математика и информатика. По информации «ОТВ-Снежинск» из города третий день отправляются команды мобилизованных. В городе располагается федеральный ядерный центр, входящий в структуру «Росатома». Как сообщил директор компании Алексей Лихачев, определенная часть сотрудников центра будет мобилизована, им будет оказана финансовая поддержка. Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они пройдут необходимое боевое слаживание и будут направлены в зону СВО.