27 сентября 2022

Челябинский институт бесплатно обучит детей мобилизованных граждан

Челябинский институт НИЯУ МИФИ бесплатно обучит детей мобилизованных граждан
© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , студенческий билет
НИЯУ МИФИ оплатит обучение студентов, чьи родители попали под частичную мобилизацию Фото:
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Мобилизация в России

Снежинский физико-технический институт (НИЯУ МИФИ) в Челябинской области возьмет на себя оплату образования детей, родителей которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Как сообщает пресс-служба вуза, студенты, находящиеся на платной форме обучения, смогут учиться бесплатно.

«НИЯУ МИФИ принял решение предоставить возможность бесплатно учиться в ядерном университете всем своим студентам платной формы обучения, чьи родители мобилизованы в рамках СВО. Это относится и к московской площадке, и к филиалам, к высшему образованию и к колледжу», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета.

Там отметили, что также дети мобилизованных граждан смогут бесплатно посещать физико-техническую школу института. Там дети пройдут необходимый курс подготовки к ЕГЭ. В школе готовы обеспечить индивидуальную программу сопровождения абитуриентов по предметам физика, профильная математика и информатика.

По информации «ОТВ-Снежинск» из города третий день отправляются команды мобилизованных. В городе располагается федеральный ядерный центр, входящий в структуру «Росатома». Как сообщил директор компании Алексей Лихачев, определенная часть сотрудников центра будет мобилизована, им будет оказана финансовая поддержка.

Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они пройдут необходимое боевое слаживание и будут направлены в зону СВО.

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Снежинский физико-технический институт (НИЯУ МИФИ) в Челябинской области возьмет на себя оплату образования детей, родителей которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Как сообщает пресс-служба вуза, студенты, находящиеся на платной форме обучения, смогут учиться бесплатно. «НИЯУ МИФИ принял решение предоставить возможность бесплатно учиться в ядерном университете всем своим студентам платной формы обучения, чьи родители мобилизованы в рамках СВО. Это относится и к московской площадке, и к филиалам, к высшему образованию и к колледжу», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета. Там отметили, что также дети мобилизованных граждан смогут бесплатно посещать физико-техническую школу института. Там дети пройдут необходимый курс подготовки к ЕГЭ. В школе готовы обеспечить индивидуальную программу сопровождения абитуриентов по предметам физика, профильная математика и информатика. По информации «ОТВ-Снежинск» из города третий день отправляются команды мобилизованных. В городе располагается федеральный ядерный центр, входящий в структуру «Росатома». Как сообщил директор компании Алексей Лихачев, определенная часть сотрудников центра будет мобилизована, им будет оказана финансовая поддержка. Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они пройдут необходимое боевое слаживание и будут направлены в зону СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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