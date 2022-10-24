Квартиру в вагоне пермяк продает за 300 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяк продает вагон, переоборудованный под квартиру-студию. Вагон находится в деревне Мохово (Пермский край). Объявление появилось на сервисе Avito.ru.

«Жилье сделано для себя, чтобы жить круглый год даже в самые большие морозы. Там тепло, на колесах — без проблем можно перевезти. Сделаны натяжные потолки, шесть светильников, светодиодная лента на 1000 цветов, барная стойка из чистого дерева, четыре стула, новая проводка», — написал владелец жилья на колесах.

Также в бюджетном жилье есть умывальник с подогревом, вытяжка, микроволновка, два обогревателя, большая двуспальная кровать с ортопедическим матрасом. Хозяин жилья указал, что все, что есть на фото, останется. В подарок мужчина отдаст металлические тумбы, на которых выставлен вагон, и лестницу. За квартиру-студию и вещи в ней автор объявления просит 300 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермь вошла в топ городов, где сильнее всего за год выросли цены на аренду жилья. Рост составил 9,8%.

Так жилье выглядит снаружи Скриншот с сайта Avito.ru

А так — внутри Скриншот с сайта Avito.ru