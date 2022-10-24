В Магнитогорске приняли новые меры поддержки семьям мобилизованных

25 октября 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Дети мобилизованных будут бесплатно ездить на трамваях Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки. Об этом 25 октября URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «На заседании Магнитогорского городского собрания депутатов принято решение о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных. Детям будут предоставляться бесплатные путевки в детские загородные комплексы „Абзаково“ и „Карагайский“», — заявили в пресс-службе администрации. Школьники из семей мобилизованных также будут бесплатно ездить на трамваях. А родителей освободят от платы за обучение детей в учреждениях допобразования, подведомственных управлению культуры и платы за оздоровительные услуги детям дошкольного возраста. На региональном уровне решения о поддержке мобилизованных и их семей начали действовать в Челябинской области с 11 октября. Они также распространяются на семьи добровольцев, обратившихся в военкоматы после объявления 21 сентября указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

В Магнитогорске (Челябинская область) семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки. Об этом 25 октября URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «На заседании Магнитогорского городского собрания депутатов принято решение о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных. Детям будут предоставляться бесплатные путевки в детские загородные комплексы „Абзаково“ и „Карагайский“», — заявили в пресс-службе администрации. Школьники из семей мобилизованных также будут бесплатно ездить на трамваях. А родителей освободят от платы за обучение детей в учреждениях допобразования, подведомственных управлению культуры и платы за оздоровительные услуги детям дошкольного возраста. На региональном уровне решения о поддержке мобилизованных и их семей начали действовать в Челябинской области с 11 октября. Они также распространяются на семьи добровольцев, обратившихся в военкоматы после объявления 21 сентября указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.