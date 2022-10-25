25 октября 2022

Мобилизованные с Металлургического района Челябинска отправились в военный лагерь под Чебаркуль. Фото, видео

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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, мобилизация, мобилизованные
Мобилизованных провожали всем районом Фото:
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Мобилизация в России

Попавшие под частичную мобилизацию мужчины, проживающие в Металлургическом районе Челябинска, 26 октября отправились в военный лагерь под Чебаркуль для прохождения боевого слаживания. Об этом сообщили в официальной группе администрации района в социальных сетях.

«Сегодняшним утром в рамках проведения частичной мобилизации мужчины Металлургического района отправились на боевое слаживание в Чебаркульский военно-полевой лагерь. Парни! Возвращайтесь живыми и невредимыми! Мы ждем вас дома!», — сообщили в пресс-службе администрации района.

Там отметили, что мобилизованных провожали не только родные и близкие, но и глава района Сергей Кочетков. Также с напутственными словами к мужчинам обратились настоятель прихода храма святого благоверного князя Дмитрия Донского отец Дионисий и ветераны боевых действий Афганистана во главе с лидером районного афганского движения Николаем Ивановым.

Ранее военком области Андрей Максуров сообщил, что более 90% мобилизованных жителей области будут проходить боевое слаживание в Чебаркуле. Лагерь носит статус всероссийского. Для военнослужащих там созданы все условия. Губернатор региона Алексей Текслер лично провел инспекцию палаточного городка, выслушал пожелания военнослужащих, пообещал, что сделают все возможное, чтобы еще улучшить условия для прохождения обучения.

Мобилизация в РФ началась 21 сентября по личному указу президента Владимира Путина. По словам главы государства мобилизационные мероприятия продлятся до конца октября.

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Попавшие под частичную мобилизацию мужчины, проживающие в Металлургическом районе Челябинска, 26 октября отправились в военный лагерь под Чебаркуль для прохождения боевого слаживания. Об этом сообщили в официальной группе администрации района в социальных сетях. «Сегодняшним утром в рамках проведения частичной мобилизации мужчины Металлургического района отправились на боевое слаживание в Чебаркульский военно-полевой лагерь. Парни! Возвращайтесь живыми и невредимыми! Мы ждем вас дома!», — сообщили в пресс-службе администрации района. Там отметили, что мобилизованных провожали не только родные и близкие, но и глава района Сергей Кочетков. Также с напутственными словами к мужчинам обратились настоятель прихода храма святого благоверного князя Дмитрия Донского отец Дионисий и ветераны боевых действий Афганистана во главе с лидером районного афганского движения Николаем Ивановым. Ранее военком области Андрей Максуров сообщил, что более 90% мобилизованных жителей области будут проходить боевое слаживание в Чебаркуле. Лагерь носит статус всероссийского. Для военнослужащих там созданы все условия. Губернатор региона Алексей Текслер лично провел инспекцию палаточного городка, выслушал пожелания военнослужащих, пообещал, что сделают все возможное, чтобы еще улучшить условия для прохождения обучения. Мобилизация в РФ началась 21 сентября по личному указу президента Владимира Путина. По словам главы государства мобилизационные мероприятия продлятся до конца октября.
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Ссылки по теме
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