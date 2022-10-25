Мобилизованных провожали всем районом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Попавшие под частичную мобилизацию мужчины, проживающие в Металлургическом районе Челябинска, 26 октября отправились в военный лагерь под Чебаркуль для прохождения боевого слаживания. Об этом сообщили в официальной группе администрации района в социальных сетях.

«Сегодняшним утром в рамках проведения частичной мобилизации мужчины Металлургического района отправились на боевое слаживание в Чебаркульский военно-полевой лагерь. Парни! Возвращайтесь живыми и невредимыми! Мы ждем вас дома!», — сообщили в пресс-службе администрации района.

Там отметили, что мобилизованных провожали не только родные и близкие, но и глава района Сергей Кочетков. Также с напутственными словами к мужчинам обратились настоятель прихода храма святого благоверного князя Дмитрия Донского отец Дионисий и ветераны боевых действий Афганистана во главе с лидером районного афганского движения Николаем Ивановым.

Ранее военком области Андрей Максуров сообщил, что более 90% мобилизованных жителей области будут проходить боевое слаживание в Чебаркуле. Лагерь носит статус всероссийского. Для военнослужащих там созданы все условия. Губернатор региона Алексей Текслер лично провел инспекцию палаточного городка, выслушал пожелания военнослужащих, пообещал, что сделают все возможное, чтобы еще улучшить условия для прохождения обучения.

Мобилизация в РФ началась 21 сентября по личному указу президента Владимира Путина. По словам главы государства мобилизационные мероприятия продлятся до конца октября.

Фото: пресс-служба администрации Металлургического района Челябинска

Фото: пресс-служба администрации Металлургического района Челябинска