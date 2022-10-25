Стрелок из ХМАО мобилизовался, чтобы отправиться на передовую вместе с сыном

26 октября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Отец и сын должны служить в одной воинской части Фото: Антон Артемьев новость из сюжета Мобилизация в России Из Ханты-Мансийска была отправлена новая команда мобилизованных. Среди военнослужащих оказался стрелок — Александр Змановский, который отправился вслед за мобилизованным сыном. По заявке из войсковой части, после переподготовки, они должны будут вместе служить в секторе СВО, передает корреспондент URA.RU с места событий. «У меня сын мобилизован несколько дней назад и я хочу быть с ним рядом. Поэтому пошел по мобилизации добровольцем и в военкомате так и сказал, что хочу быть вместе с сыном. Он по специальности водитель, а я — стрелок. Мы с ним после переподготовки идем по заявке из одной и той же войсковой части, поэтому служить будем вместе. Хотя я сейчас еду в Чебаркуль на переподготовку, а он в Елани», — сказал Змановский.



Ранее URA.RU сообщало, что в рядах мобилизованных из Ханты-Мансийска оказался известный в городе актер Геннадий Ершов, срочную службу служивший в ВДВ. Пожелания и добрые слова во время отправки в учебный центр ему сказал чуть ли не каждый второй горожанин.



Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ.

Из Ханты-Мансийска была отправлена новая команда мобилизованных. Среди военнослужащих оказался стрелок — Александр Змановский, который отправился вслед за мобилизованным сыном. По заявке из войсковой части, после переподготовки, они должны будут вместе служить в секторе СВО, передает корреспондент URA.RU с места событий. «У меня сын мобилизован несколько дней назад и я хочу быть с ним рядом. Поэтому пошел по мобилизации добровольцем и в военкомате так и сказал, что хочу быть вместе с сыном. Он по специальности водитель, а я — стрелок. Мы с ним после переподготовки идем по заявке из одной и той же войсковой части, поэтому служить будем вместе. Хотя я сейчас еду в Чебаркуль на переподготовку, а он в Елани», — сказал Змановский. Ранее URA.RU сообщало, что в рядах мобилизованных из Ханты-Мансийска оказался известный в городе актер Геннадий Ершов, срочную службу служивший в ВДВ. Пожелания и добрые слова во время отправки в учебный центр ему сказал чуть ли не каждый второй горожанин. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ.