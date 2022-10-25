Челябинский депутат Госдумы поможет матерям, у которых мобилизовали единственного сына

Станислав Наумов сообщил, что будет разбираться в каждом отдельном случае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы РФ из Челябинской области Станислав Наумов постарается помочь матерям, у которых мобилизовали единственного сына. В своих социальных сетях депутат указал свою почту, на которую необходимо направить запрос.

«В запросе укажите, пожалуйста, имя, фамилию, отчество мобилизованного, дату рождения, место прописки. Укажите, пожалуйста, откуда и куда ваш сын был призван. Прошу также указать, имеет ли он опыт участия в боевых действиях, служил ли в армии и имеет ли необходимую для призыва военно-учетную специальность», — написал депутат в своем telegram-канале.

Депутат сразу отметил, что не может обещать, что после его участия сыновей вернут в семьи. Но он будет разбираться в каждом конкретном случае. Наумов обобщит все запросы, и направит их в Минобороны РФ. Также парламентарий обратится к губернаторам субъектов, откуда были призваны сыновья обративших.

Ранее список тех, кто не должен быть призван в рамках частичной мобилизации пополнили отцы троих и более детей, отцы детей с инвалидностью. Военкоматы должны четко выполнять эту директиву Генштаба.

К концу октября мобилизационные мероприятия должны завершиться. На данный момент в ВС РФ из запаса прибыло свыше 220 тысяч человек. Всего планировалось призвать около 300 тысяч.