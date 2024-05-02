Политические тяжеловесы ЕР освободили места на выборах в гордуму Челябинска

Киреева не будет баллотироваться в гордуму по одномандатному округу в Центральном районе Челябинска. Об этом сообщили 2 мая источники URA.RU в политических кругах. Ранее от этой идеи отказался депутат и бизнесмен Сергей Ильин.
«В Центральном районе на два округа претендовали сразу шесть человек. В том числе кандидаты, обладающие значительными собственными ресурсами. В этой ситуации участие Киреевой в выборах по одномандатному округу признали нецелесообразным. А вот в списках „Единой России“ она будет смотреться очень хорошо. Если, конечно, решит продолжить политическую карьеру», — пояснил инсайдер.
Ранее единороссы уже переигрывали «раскладку» на выборах в Центральном районе. В частности, депутат Центрального райсовета Сергей Ильин пойдет на выборы в Госдуму в Металлургическом районе. В реготделении ЕР воздержались от комментариев.
Срок приема документов на праймериз ЕР в городскую думу Челябинска продлен до 8 мая, итоги подведут 29 мая. Жителям Челябинска 8 сентября предстоит избрать 37 депутатов гордумы — 25 по округам и 12 по партийным спискам.
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