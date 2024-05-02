Политические тяжеловесы ЕР освободили места на выборах в гордуму Челябинска

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Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, киреева галина
Галину Кирееву больше не рассматривают как претендента на одномандатный округ в Центральном районе Челябинска Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Киреева не будет баллотироваться в гордуму по одномандатному округу в Центральном районе Челябинска. Об этом сообщили 2 мая источники URA.RU в политических кругах. Ранее от этой идеи отказался депутат и бизнесмен Сергей Ильин.

«В Центральном районе на два округа претендовали сразу шесть человек. В том числе кандидаты, обладающие значительными собственными ресурсами. В этой ситуации участие Киреевой в выборах по одномандатному округу признали нецелесообразным. А вот в списках „Единой России“ она будет смотреться очень хорошо. Если, конечно, решит продолжить политическую карьеру», — пояснил инсайдер.

Ранее единороссы уже переигрывали «раскладку» на выборах в Центральном районе. В частности, депутат Центрального райсовета Сергей Ильин пойдет на выборы в Госдуму в Металлургическом районе. В реготделении ЕР воздержались от комментариев.

Срок приема документов на праймериз ЕР в городскую думу Челябинска продлен до 8 мая, итоги подведут 29 мая. Жителям Челябинска 8 сентября предстоит избрать 37 депутатов гордумы — 25 по округам и 12 по партийным спискам.

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Киреева не будет баллотироваться в гордуму по одномандатному округу в Центральном районе Челябинска. Об этом сообщили 2 мая источники URA.RU в политических кругах. Ранее от этой идеи отказался депутат и бизнесмен Сергей Ильин. «В Центральном районе на два округа претендовали сразу шесть человек. В том числе кандидаты, обладающие значительными собственными ресурсами. В этой ситуации участие Киреевой в выборах по одномандатному округу признали нецелесообразным. А вот в списках „Единой России“ она будет смотреться очень хорошо. Если, конечно, решит продолжить политическую карьеру», — пояснил инсайдер. Ранее единороссы уже переигрывали «раскладку» на выборах в Центральном районе. В частности, депутат Центрального райсовета Сергей Ильин пойдет на выборы в Госдуму в Металлургическом районе. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Срок приема документов на праймериз ЕР в городскую думу Челябинска продлен до 8 мая, итоги подведут 29 мая. Жителям Челябинска 8 сентября предстоит избрать 37 депутатов гордумы — 25 по округам и 12 по партийным спискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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