Политические тяжеловесы ЕР освободили места на выборах в гордуму Челябинска

02 мая 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Галину Кирееву больше не рассматривают как претендента на одномандатный округ в Центральном районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Киреева не будет баллотироваться в гордуму по одномандатному округу в Центральном районе Челябинска. Об этом сообщили 2 мая источники URA.RU в политических кругах. Ранее от этой идеи отказался депутат и бизнесмен Сергей Ильин. «В Центральном районе на два округа претендовали сразу шесть человек. В том числе кандидаты, обладающие значительными собственными ресурсами. В этой ситуации участие Киреевой в выборах по одномандатному округу признали нецелесообразным. А вот в списках „Единой России“ она будет смотреться очень хорошо. Если, конечно, решит продолжить политическую карьеру», — пояснил инсайдер. Ранее единороссы уже переигрывали «раскладку» на выборах в Центральном районе. В частности, депутат Центрального райсовета Сергей Ильин пойдет на выборы в Госдуму в Металлургическом районе. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Срок приема документов на праймериз ЕР в городскую думу Челябинска продлен до 8 мая, итоги подведут 29 мая. Жителям Челябинска 8 сентября предстоит избрать 37 депутатов гордумы — 25 по округам и 12 по партийным спискам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киреева не будет баллотироваться в гордуму по одномандатному округу в Центральном районе Челябинска. Об этом сообщили 2 мая источники URA.RU в политических кругах. Ранее от этой идеи отказался депутат и бизнесмен Сергей Ильин. «В Центральном районе на два округа претендовали сразу шесть человек. В том числе кандидаты, обладающие значительными собственными ресурсами. В этой ситуации участие Киреевой в выборах по одномандатному округу признали нецелесообразным. А вот в списках „Единой России“ она будет смотреться очень хорошо. Если, конечно, решит продолжить политическую карьеру», — пояснил инсайдер. Ранее единороссы уже переигрывали «раскладку» на выборах в Центральном районе. В частности, депутат Центрального райсовета Сергей Ильин пойдет на выборы в Госдуму в Металлургическом районе. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Срок приема документов на праймериз ЕР в городскую думу Челябинска продлен до 8 мая, итоги подведут 29 мая. Жителям Челябинска 8 сентября предстоит избрать 37 депутатов гордумы — 25 по округам и 12 по партийным спискам.