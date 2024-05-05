05 мая 2024
04 мая 2024

Гол челябинца Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в первом матче

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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , клюшки, спорт, хоккей, хоккейные клюшки
Шайба Панарина помогла его команде победить (фото из архива) Фото:

Гол нападающего Артемия Панарина из города Коркино (Челябинская область) помог его команде «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Каролину Харрикейнз», за которую играет другой воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов. Первая игра серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) закончилась со счетом 4:3, сообщается на сайте лиги.

«Одна четвертая финала первый матч. „Нью-Йорк Рейнджерс“ — „Каролина Харрикейнз“ 4:3», — говорится на сайте НХЛ.

В составе победителей отличились Мика Зибанеджад, который оформил дубль, Винсент Трочек и нападающий Панарин. В команде «Каролины», где играет Кузнецов, шайбы забросили Джейккоб Славин, Мартин Нечас и Сет Джарвис.

Ранее решающий гол Панарина выбил команду «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из борьбы за Кубок Стэнли. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» в четвертом матче серии (2:4).

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Гол нападающего Артемия Панарина из города Коркино (Челябинская область) помог его команде «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Каролину Харрикейнз», за которую играет другой воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов. Первая игра серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) закончилась со счетом 4:3, сообщается на сайте лиги. «Одна четвертая финала первый матч. „Нью-Йорк Рейнджерс“ — „Каролина Харрикейнз“ 4:3», — говорится на сайте НХЛ. В составе победителей отличились Мика Зибанеджад, который оформил дубль, Винсент Трочек и нападающий Панарин. В команде «Каролины», где играет Кузнецов, шайбы забросили Джейккоб Славин, Мартин Нечас и Сет Джарвис. Ранее решающий гол Панарина выбил команду «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из борьбы за Кубок Стэнли. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» в четвертом матче серии (2:4).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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