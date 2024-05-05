Гол челябинца Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в первом матче

06 мая 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Шайба Панарина помогла его команде победить (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гол нападающего Артемия Панарина из города Коркино (Челябинская область) помог его команде «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Каролину Харрикейнз», за которую играет другой воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов. Первая игра серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) закончилась со счетом 4:3, сообщается на сайте лиги. «Одна четвертая финала первый матч. „Нью-Йорк Рейнджерс“ — „Каролина Харрикейнз“ 4:3», — говорится на сайте НХЛ. В составе победителей отличились Мика Зибанеджад, который оформил дубль, Винсент Трочек и нападающий Панарин. В команде «Каролины», где играет Кузнецов, шайбы забросили Джейккоб Славин, Мартин Нечас и Сет Джарвис. Ранее решающий гол Панарина выбил команду «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из борьбы за Кубок Стэнли. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» в четвертом матче серии (2:4). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гол нападающего Артемия Панарина из города Коркино (Челябинская область) помог его команде «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Каролину Харрикейнз», за которую играет другой воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов. Первая игра серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) закончилась со счетом 4:3, сообщается на сайте лиги. «Одна четвертая финала первый матч. „Нью-Йорк Рейнджерс“ — „Каролина Харрикейнз“ 4:3», — говорится на сайте НХЛ. В составе победителей отличились Мика Зибанеджад, который оформил дубль, Винсент Трочек и нападающий Панарин. В команде «Каролины», где играет Кузнецов, шайбы забросили Джейккоб Славин, Мартин Нечас и Сет Джарвис. Ранее решающий гол Панарина выбил команду «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из борьбы за Кубок Стэнли. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» в четвертом матче серии (2:4).