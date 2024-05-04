04 мая 2024

Командир SuperJet запросил проверку топливных систем перед посадкой в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс из Сочи. Курган, кабина пилота, пилот, самолет, пилот экипажа, командир корабля, S7 Airlines
Командир корабля не стал объявлять сигнал бедствия Фото:

Командир самолета SuperJet рейса AZO6123 «Минеральные — Челябинск» перед посадкой запросил проверку топливных систем. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«По информации от диспетчера республики Казахстан 5 мая командир воздушного судна самолета SU95, RA-89136, рейс AZO6123 „Минеральные — Челябинск“ запросил снижение эшелона полета (ЭП) с 350 до 190. Снижение ЭП запрашивалось для проверки топливных систем. Самолет принадлежит авиакомпании Азимут», — указано в сообщении.

Отмечается, что бедствие командир воздушного судна не объявлял. Посадка на челябинском аэродроме в 04:43 (мск) в аэропорту имени Курчатова прошла успешно.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Азимут. Ответ ожидается.

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Командир самолета SuperJet рейса AZO6123 «Минеральные — Челябинск» перед посадкой запросил проверку топливных систем. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «По информации от диспетчера республики Казахстан 5 мая командир воздушного судна самолета SU95, RA-89136, рейс AZO6123 „Минеральные — Челябинск“ запросил снижение эшелона полета (ЭП) с 350 до 190. Снижение ЭП запрашивалось для проверки топливных систем. Самолет принадлежит авиакомпании Азимут», — указано в сообщении. Отмечается, что бедствие командир воздушного судна не объявлял. Посадка на челябинском аэродроме в 04:43 (мск) в аэропорту имени Курчатова прошла успешно. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Азимут. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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