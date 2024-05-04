Командир SuperJet запросил проверку топливных систем перед посадкой в Челябинск

05 мая 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Командир корабля не стал объявлять сигнал бедствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Командир самолета SuperJet рейса AZO6123 «Минеральные — Челябинск» перед посадкой запросил проверку топливных систем. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «По информации от диспетчера республики Казахстан 5 мая командир воздушного судна самолета SU95, RA-89136, рейс AZO6123 „Минеральные — Челябинск“ запросил снижение эшелона полета (ЭП) с 350 до 190. Снижение ЭП запрашивалось для проверки топливных систем. Самолет принадлежит авиакомпании Азимут», — указано в сообщении. Отмечается, что бедствие командир воздушного судна не объявлял. Посадка на челябинском аэродроме в 04:43 (мск) в аэропорту имени Курчатова прошла успешно. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Азимут. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир самолета SuperJet рейса AZO6123 «Минеральные — Челябинск» перед посадкой запросил проверку топливных систем. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «По информации от диспетчера республики Казахстан 5 мая командир воздушного судна самолета SU95, RA-89136, рейс AZO6123 „Минеральные — Челябинск“ запросил снижение эшелона полета (ЭП) с 350 до 190. Снижение ЭП запрашивалось для проверки топливных систем. Самолет принадлежит авиакомпании Азимут», — указано в сообщении. Отмечается, что бедствие командир воздушного судна не объявлял. Посадка на челябинском аэродроме в 04:43 (мск) в аэропорту имени Курчатова прошла успешно. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Азимут. Ответ ожидается.