Командир SuperJet запросил проверку топливных систем перед посадкой в Челябинск

Командир самолета SuperJet рейса AZO6123 «Минеральные — Челябинск» перед посадкой запросил проверку топливных систем. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«По информации от диспетчера республики Казахстан 5 мая командир воздушного судна самолета SU95, RA-89136, рейс AZO6123 „Минеральные — Челябинск“ запросил снижение эшелона полета (ЭП) с 350 до 190. Снижение ЭП запрашивалось для проверки топливных систем. Самолет принадлежит авиакомпании Азимут», — указано в сообщении.
Отмечается, что бедствие командир воздушного судна не объявлял. Посадка на челябинском аэродроме в 04:43 (мск) в аэропорту имени Курчатова прошла успешно.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Азимут. Ответ ожидается.
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