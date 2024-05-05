05 мая 2024

Челябинская незрячая легкоатлетка завоевала серебро на соревнованиях в Марокко. Фото

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Хоккей. Курган, гимнастка, спорт, триколор, флаг россии, спортсменка
Незрячая спортсменка из Челябинска завоевала серебро в метании диска (Архивное фото) Фото:

Паралимпийская спортсменка из Челябинска Елена Шах завоевала серебро в метании диска среди атлетов с ограничениями по зрению на этапе Гран-при в Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

«Спортсмены с нарушением зрения завоевали золотую, три серебряные и бронзовую медали. Елена Шах выиграла серебро в метании диска», — сообщили в пресс-службе.

В международных соревнованиях приняли участие 19 российских спортсменов. Они завоевали восемь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей. Челябинская незрячая легкоатлетка Елена Шах выступала в классе F11. Эту группу участников объединили со слабовидящими атлетами с классами F12 и F13.

Незрячая челябинская спортсменка завоевала серебряную награду в Марокко
Незрячая челябинская спортсменка завоевала серебряную награду в Марокко
Фото:

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Паралимпийская спортсменка из Челябинска Елена Шах завоевала серебро в метании диска среди атлетов с ограничениями по зрению на этапе Гран-при в Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России. «Спортсмены с нарушением зрения завоевали золотую, три серебряные и бронзовую медали. Елена Шах выиграла серебро в метании диска», — сообщили в пресс-службе. В международных соревнованиях приняли участие 19 российских спортсменов. Они завоевали восемь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей. Челябинская незрячая легкоатлетка Елена Шах выступала в классе F11. Эту группу участников объединили со слабовидящими атлетами с классами F12 и F13.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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