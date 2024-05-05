Незрячая спортсменка из Челябинска завоевала серебро в метании диска (Архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Паралимпийская спортсменка из Челябинска Елена Шах завоевала серебро в метании диска среди атлетов с ограничениями по зрению на этапе Гран-при в Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

«Спортсмены с нарушением зрения завоевали золотую, три серебряные и бронзовую медали. Елена Шах выиграла серебро в метании диска», — сообщили в пресс-службе.

В международных соревнованиях приняли участие 19 российских спортсменов. Они завоевали восемь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей. Челябинская незрячая легкоатлетка Елена Шах выступала в классе F11. Эту группу участников объединили со слабовидящими атлетами с классами F12 и F13.

Незрячая челябинская спортсменка завоевала серебряную награду в Марокко telegram-канал Паралимпийский комитет России Фото: