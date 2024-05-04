Челябинского дезертира СВО отправили в СИЗО за смертельную драку

05 мая 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Подозреваемый в тяжком преступлении проведет два месяца в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области дезертировавшего с СВО Ивана Кумова, который до смерти избил ветерана войны в Чечне Алексея Худякова, отправили на два месяца в СИЗО. Решение об избрании Кумову меры пресечения в виде заключения под стражу 5 мая избрал Магнитогорский гарнизонный военный суд. Об этом URA.RU рассказали родственники Худякова. «Мы сумели добиться справедливости. Магнитогорский гарнизонный военный суд принял решение отправить Кумова в СИЗО на два месяца. Мы считаем, что он опасен. После избиения он препятствовал прохожим, чтобы они вызвали скорую помощь пострадавшему» — сообщили URA.RU родственники умершего ветерана войны в Чечне. По их словам, адвокат Кумова ссылался на то, что его клиент военный, защищал родину и получил ранение, поэтому заслуживает снисхождение. Ранее на Кумова возбудили два уголовных дела по статьям за самовольное оставление части и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Драка со смертельным исходом произошла в городе Чебаркуль 21 апреля. Худяков пошел в аптеку за лекарствами от аллергии. На улице он встретил Кумова. Тот несколько раз без причины ударил свою жертву. Худякова с черепно-мозговой травмой и другими ранениями доставили в больницу, где он скончался 3 мая. Семья Худякова обращалась в правоохранительные и надзорные органы, но Кумов оставался на свободе, а уголовные дела по факту драки не были возбуждены по «горячим следам». Ранее Кумов был неоднократно судим. В 2019 году он устроил погром в баре «От заката до рассвета». Поводом для этого стало то, что Кумову не доложили шашлыка в порцию. В августе 2020 года Кумова судили за угон автомобиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области дезертировавшего с СВО Ивана Кумова, который до смерти избил ветерана войны в Чечне Алексея Худякова, отправили на два месяца в СИЗО. Решение об избрании Кумову меры пресечения в виде заключения под стражу 5 мая избрал Магнитогорский гарнизонный военный суд. Об этом URA.RU рассказали родственники Худякова. «Мы сумели добиться справедливости. Магнитогорский гарнизонный военный суд принял решение отправить Кумова в СИЗО на два месяца. Мы считаем, что он опасен. После избиения он препятствовал прохожим, чтобы они вызвали скорую помощь пострадавшему» — сообщили URA.RU родственники умершего ветерана войны в Чечне. По их словам, адвокат Кумова ссылался на то, что его клиент военный, защищал родину и получил ранение, поэтому заслуживает снисхождение. Ранее на Кумова возбудили два уголовных дела по статьям за самовольное оставление части и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Драка со смертельным исходом произошла в городе Чебаркуль 21 апреля. Худяков пошел в аптеку за лекарствами от аллергии. На улице он встретил Кумова. Тот несколько раз без причины ударил свою жертву. Худякова с черепно-мозговой травмой и другими ранениями доставили в больницу, где он скончался 3 мая. Семья Худякова обращалась в правоохранительные и надзорные органы, но Кумов оставался на свободе, а уголовные дела по факту драки не были возбуждены по «горячим следам». Ранее Кумов был неоднократно судим. В 2019 году он устроил погром в баре «От заката до рассвета». Поводом для этого стало то, что Кумову не доложили шашлыка в порцию. В августе 2020 года Кумова судили за угон автомобиля.